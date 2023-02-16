«Запретить экспорт унитазов и перьев для ручек». Какие санкции готовит Европа для России

Поставки в Россию биде, чаш унитазов, смывных бачков и «подобных сантехнических товаров» с территории Евросоюза могут быть запрещены. Это следует из документов, оказавшихся в распоряжении портала EUobserver. По его данным, в десятый пакет санкций Брюсселя против Москвы также войдет запрет экспорта «водяных пушек для подавления протестов» и высокотехнологичных товаров, которые «могут использоваться для систем вооружений». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Евросоюз в рамках нового пакета санкций в отношении Москвы может запретить экспорт «биде, чаш унитазов, смывных бачков и подобных сантехнических товаров» в РФ, передает портал EUobserver.

Как утверждает издание, в его распоряжении оказались документы, подтверждающие соответствующие планы Брюсселя. Из них также следует, что ЕС намерен запретить экспорт в Россию пеньковой пряжи, светодиодов, вилочных погрузчиков, машин для сортировки писем, дымовых труб, кирпичей, шин и перьев для ручек.

При этом уточняется, что российская алмазная и ядерная промышленность под ограничения якобы не подпадет.

Кроме того, рестрикции предполагают запрет экспорта высокотехнологичных товаров, которые «могут использоваться для систем вооружений», говорится в публикации. Речь идет об электронике, лазерах, радиооборудовании, программном обеспечении, авиационном электронном оборудовании, морских камерах и редкоземельных минералах, пишет EUobserver.

По информации портала, предлагается также ввести запрет на поставки в Россию «водяных пушек для подавления протестов», электроразрядного оружия, «которое охватывает большую площадь и может поражать электрическим током множество людей», и «стационарного оборудования для распространения инкапаситирующих или раздражающих химических веществ».

В тексте упоминаются и «пиротехнические устройства, предназначенные исключительно для коммерческих целей (например, для театральных сцен, спецэффектов кинофильмов и фейерверки)».

10-й пакет санкций

О том, что Европейский союз готовит очередной, уже десятый пакет санкций в отношении России, и намерен приурочить его принятие к годовщине начала специальной военной операции на Украине, ранее заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

По ее словам, рестрикции предполагают торговые ограничения на общую сумму в €11 млрд.

В частности, подразумевается запрет экспорта электронных компонентов, которые Россия использует для военных нужд, указала она.

«Мы предлагаем среди прочего ввести ограничения на экспорт многих электронных компонентов, используемых в российских системах, таких как беспилотники, ракеты, вертолеты», — уточнила фон дер Ляйен.

Она пообещала запретить экспорт в Россию промышленных и высокотехнологичных товаров — в частности, «таких, которые не могут быть поставлены из Китая», включая авиационные двигатели и их компоненты, тяжелую строительную технику и запчасти, системы связи.

В свою очередь, глава евродипломатии Жозеп Боррель рассказал, что ЕС включит 47 видов электронных компонентов и около 100 человек и компаний в 10-й пакет санкций против России, который планируется ввести к 24 февраля. По его словам, речь идет о политиках, военных и «пропагандистах».

Ожидается, что ограничения в том числе затронут компоненты на основе редкоземельных элементов, используемых для тепловизоров. Боррель призвал страны — члены ЕС оперативно принять этот пакет санкций.