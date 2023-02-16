«Запретить экспорт унитазов и перьев для ручек». Какие санкции готовит Европа для России

Евросоюз в рамках нового пакета санкций в отношении Москвы может запретить экспорт «биде, чаш унитазов, смывных бачков и подобных сантехнических товаров» в РФ, передает портал EUobserver.
Как утверждает издание, в его распоряжении оказались документы, подтверждающие соответствующие планы Брюсселя. Из них также следует, что ЕС намерен запретить экспорт в Россию пеньковой пряжи, светодиодов, вилочных погрузчиков, машин для сортировки писем, дымовых труб, кирпичей, шин и перьев для ручек.
При этом уточняется, что российская алмазная и ядерная промышленность под ограничения якобы не подпадет.
Кроме того, рестрикции предполагают запрет экспорта высокотехнологичных товаров, которые «могут использоваться для систем вооружений», говорится в публикации. Речь идет об электронике, лазерах, радиооборудовании, программном обеспечении, авиационном электронном оборудовании, морских камерах и редкоземельных минералах, пишет EUobserver.
По информации портала, предлагается также ввести запрет на поставки в Россию «водяных пушек для подавления протестов», электроразрядного оружия, «которое охватывает большую площадь и может поражать электрическим током множество людей», и «стационарного оборудования для распространения инкапаситирующих или раздражающих химических веществ».
В тексте упоминаются и «пиротехнические устройства, предназначенные исключительно для коммерческих целей (например, для театральных сцен, спецэффектов кинофильмов и фейерверки)».
10-й пакет санкций
О том, что Европейский союз готовит очередной, уже десятый пакет санкций в отношении России, и намерен приурочить его принятие к годовщине начала специальной военной операции на Украине, ранее заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
По ее словам, рестрикции предполагают торговые ограничения на общую сумму в €11 млрд.
В частности, подразумевается запрет экспорта электронных компонентов, которые Россия использует для военных нужд, указала она.
«Мы предлагаем среди прочего ввести ограничения на экспорт многих электронных компонентов, используемых в российских системах, таких как беспилотники, ракеты, вертолеты», — уточнила фон дер Ляйен.
Она пообещала запретить экспорт в Россию промышленных и высокотехнологичных товаров — в частности, «таких, которые не могут быть поставлены из Китая», включая авиационные двигатели и их компоненты, тяжелую строительную технику и запчасти, системы связи.
В свою очередь, глава евродипломатии Жозеп Боррель рассказал, что ЕС включит 47 видов электронных компонентов и около 100 человек и компаний в 10-й пакет санкций против России, который планируется ввести к 24 февраля. По его словам, речь идет о политиках, военных и «пропагандистах».
Ожидается, что ограничения в том числе затронут компоненты на основе редкоземельных элементов, используемых для тепловизоров. Боррель призвал страны — члены ЕС оперативно принять этот пакет санкций.