«Ждем команды высшего руководства». В Запорожской области готовятся к контрнаступлению

Врио главы Запорожской области Евгений Балицкий заявил о готовности российских войск к контрнаступлению в регионе и к защите Энергодара «всеми возможными и имеющимися средствами». В свою очередь, в ЛНР сообщили об отражении контратаки ВСУ на Краснолиманском направлении. А советник врио главы ДНР Ян Гагин полагает, что украинские войска «в скором времени сдадут» Артемовск (украинское название — Бахмут). На этом фоне руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов рассчитывает, что с середины и до конца весны состоятся «решающие бои». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Россия готова к контрнаступлению в Запорожской области, а также к защите города Энергодар «всеми способами». Об этом в среду, 22 февраля, заявил врио главы региона Евгений Балицкий, слова которого приводит РИА Новости.

«Мы видим всегда эту возможность и мы готовимся к ней. Слава богу, у нас сегодня не лето, когда у нас на участке было недостаточно, полки были укомплектованы на 15%. Сегодня все 100% укомплектованы.

Мы готовы к тому, чтобы встретить врага во всеоружии, и мы готовы к контрнаступлению.

Мы ждем команды высшего военного руководства», — сказал он, добавив, что российские войска готовы защитить Энергодар «всеми возможными и имеющимися средствами».

«У нас есть полк радиохимической защиты, который готов в случае самых непредвиденных обстоятельств вступить в свою работу. Поэтому большой угрозы на сегодняшний день мы не видим. Но готовимся, как и положено», — заключил Балицкий.

Ранее о том, что российские войска пресекли попытку ВСУ контратаковать на Краснолиманском направлении, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По его словам, украинские силы «предприняли действия наступательного характера из районов населенных пунктов Стельмаховка, Мясожаровка и Андреевка, пытаясь охватить наши позиции, которые были отбиты у противника ранее».

«Упреждающими ударами наступление [ВСУ] было сорвано», — утверждает Марочко.

Он добавил, что «противник силами до батальонно-тактической группы попытался создать так называемый «огневой мешок», но российские войска не допустили этого благодаря работе на упреждение». На прошлой неделе Марочко информировал, что украинские войска «усиливают оборону в направлении Славянска и Красного Лимана, перебрасывая подразделения из-под Херсона и Харькова».

В свою очередь, советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что ВСУ, вероятно, «в скором времени сдадут» Артемовск (украинское название — Бахмут).

Этот город расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от Горловки и является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.

«Я так понимаю, что в любом случае время сдачи Артемовска — не просто захвата, а именно сдачи, то есть противник, скорее всего, будет вынужден сдать его — это вопрос времени. Я думаю, это произойдет достаточно скоро», — сказал Гагин в эфире телеканала «Россия 1».

На этом фоне руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов рассчитывает, что с середины и до конца весны состоятся «решающие бои, которые станут переломным моментом в боевых действиях»:

«С середины и до конца весны будут решающие бои», — сказал он в интервью изданию Forbes.

Буданов утвердительно ответил на вопрос, будет ли в ходе этих боев «решаться судьба войны». «Да, это [будет] переломный момент», — утверждает он.

Кроме того, командующий объединенными силами украинских войск Сергей Наев заявил, что ВСУ готовятся к наступлению:

«Касаемо подготовки нашего наступления: мы готовим соответствующие силы для этого, но когда оно состоится – это тайна», — отметил он.

Комментируя ситуацию на границе с Белоруссией, Наев сказал, что украинские войска готовы «зеркально ответить на увеличение численности российских и белорусских войск».