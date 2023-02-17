Военная операция на Украине. День 359-й

Петиция с просьбой не отменять празднование 9 мая, оставить эту дату официальным праздником внесена на сайт офиса украинского президента Владимира Зеленского.
Ранее депутаты Верховной рады зарегистрировали законопроект, согласно которому предлагается отменить на Украине празднование 8 Марта, 1 Мая и Дня Победы.
Рано утром 17 февраля в районе Балаклавской ТЭС силы ПВО сбили беспилотник, повреждений ТЭС нет, она работает в штатном режиме — губернатор Севастополя Развожаев.
Сообщения о поставках Пакистаном оружия Украине через другие страны не соответствуют действительности, заявила на брифинге пресс-секретарь МИД Пакистана Мумтаз Захра Балоч.
Шведская Ingka Group, владеющая сетью магазинов IKEA и торговыми центрами «Мега» продает недвижимость в России. Сделка будет означать полный уход группы из страны, пишет РБК.
Попытка украинских войск, подталкиваемых США, нанести удар по Крыму, получит сокрушительный отпор, заявил РИА Новости депутат Госдумы РФ от крымского региона Леонид Ивлев.
Потери ВСУ на кременском направлении составляют до 200 человек в сутки — отставной офицер ЛНР Андрей Марочко.
Вице-премьер Украины Верещук призвала жителей Артемовска к немедленной эвакуации. По ее словам, в городе, вокруг которого идут ожесточенные бои, до сих пор остается около 6 тысяч мирных граждан.
Украинские военные ищут «шпионов» среди жителей Красного Лимана, Славянска и Краматорска — они угрожают людям оружием и избивают их. Об этом заявил офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
Разговоры о том, планировала ли РФ выполнять Минские договоренности, разбиваются о факт того, что именно глава МИД России был инициатором в Совбезе ООН закрепления их обязательности. Об этом написала в своем Telegram-канале официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.
Накануне экс-советник президента Владислав Сурков рассказал, что при разработке Минских соглашений он изначально не рассчитывал, что они будут исполняться.
Наркотики попадают к украинским военным на фронт от волонтеров вместе с гуманитарной помощью, есть случаи, когда прямо на позициях выращивают коноплю, рассказал пленный украинский солдат Иван Василенко из Полтавы.
С февраля по октябрь 2022 года в Ростовскую область прибыли почти 4 млн жителей ЛНР и ДНР. После присоединения регионов к России подсчет прибывающих прекратился — РИА Новости со ссылкой на ростовского губернатора Василия Голубева.
Глава Минфина Антон Силуанов о включении России в «черный список» ЕС по налогам: это политическое решение, для бюджета и экономики оно не повлечет последствий.
В посольстве РФ в США назвали высказывания Нуланд о том, что Соединенные Штаты поддерживают нанесение Украиной ударов по Крыму, четким подтверждением непосредственной вовлеченности Вашингтона в конфликт.
Евросоюз не смог включить в десятый пакет санкций против России ограничения на экспорт российского ядерного топлива и алмазов объемом почти €2 млрд в год.
США рассчитывают на стратегическое поражение России в украинском конфликте, так как это подразумевает выгодный для американской стороны мировой порядок — Нуланд.
Глава украинского МИД Кулеба признался, что Киев пока ни от одной страны не получил обещаний поставок истребителей.
Замгоссекретаря США Виктория Нуланд: Вашингтон и страны запада должны разработать долгосрочный план усиления Украины в случае достижения мира.