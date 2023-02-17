Военная операция на Украине. День 359-й

8.21

Разговоры о том, планировала ли РФ выполнять Минские договоренности, разбиваются о факт того, что именно глава МИД России был инициатором в Совбезе ООН закрепления их обязательности. Об этом написала в своем Telegram-канале официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.

Накануне экс-советник президента Владислав Сурков рассказал, что при разработке Минских соглашений он изначально не рассчитывал, что они будут исполняться.