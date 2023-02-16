Доклад рабочей группы по вопросам СВО направили президенту. Что о нем известно

Доклад рабочей группы по вопросам специальной военной операции на Украине направлен президенту РФ Владимиру Путину, сообщил в четверг сенатор Андрей Турчак. По его словам, конечная цель заключается в унификации мер поддержки участников СВО. Группа, в частности, занимается взаимодействием органов власти по обеспечению потребностей ВС РФ и вопросам мобилизационной подготовки. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Рабочая группа по обеспечению взаимодействия органов публичной власти и организаций по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации направила доклад президенту РФ Владимиру Путину. Об этом в четверг, 16 февраля, сообщил первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак в своем Telegram-канале.

Как сообщал сенатор ранее, в докладе содержатся предложения по сокращению срока признания военнослужащих без вести пропавшими до трех месяцев, о создании центров комплексной реабилитации во всех регионах страны, а также вопрос о пенсионном обеспечении участников специальной военной операции на Украине.

По словам Турчака, для получения «фактуры доклада» участники рабочей группы посетили ЛНР и ДНР, Херсонскую, Брянскую и Ростовскую области, Самару, Хакасию и Туву. Там парламентарии встречались с мобилизованными и их семьями, медиками, руководителями предприятий и банков, страховщиками.

25 января председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев рассказал, что рабочая группа по вопросам СВО и координационный совет при правительстве РФ объединяют усилия. «Сотрудничество позволит проанализировать весь комплекс вопросов, связанных с проведением спецоперации и обеспечением мерами поддержки ее участников», — отмечал он.

По его словам, одним из направлений совместной работы стали вопросы, связанные с обеспечением потребностей ВС РФ. «Модернизация техники, ускорение сроков ремонта наряду с расширением ассортимента и увеличением объемов поставок являются сегодня приоритетными задачами», — указал парламентарий.

Гутенев также сообщал, что подготовил предложения по повышению финансовой устойчивости оборонных предприятий, привлечению и удержанию квалифицированных кадров.

«Все эти направления будут проработаны в дальнейшем. По ряду из них комитет Госдумы по промышленности и торговле уже готовит соответствующие изменения в законодательство. Они найдут отражение и в первом докладе рабочей группы президенту», — пояснил Гутенев.

Рабочая группа по вопросам СВО была создана по распоряжению Путина. В ее состав вошли представители обеих палат парламента и всех парламентских партий, Минобороны РФ, лидеры общественных организаций, а также ведущие военные корреспонденты, передает ТАСС.

В начале 2023 года президент РФ дал поручения правительству, детскому омбудсмену, главам ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей по мерам поддержки участников СВО и их семей, а также по обеспечению военнослужащих. Как говорил Турчак, возглавляющий рабочую группу, ряд предложенных мер созвучен ранее выдвинутым инициативам ЕР. По его словам, Путин фактически поддержал предложение партии о профессиональной переподготовке, трудоустройстве, реабилитации и психологическом сопровождения участников СВО.

«Другое поручение — о масштабировании передового опыта поддержки участников СВО и членов их семей — это как раз то, чем «Единая Россия» системно занимается уже не первый месяц. Лучшие региональные практики собираем и поднимаем на федеральный уровень, закрепляем в законодательстве. Конечная цель — унификация мер поддержки участников СВО по стране», — заключил сенатор.