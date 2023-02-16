Военная операция на Украине. День 358-й

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Депутаты думской фракции ЛДПР разработали и в ближайшие дни внесут на рассмотрение палаты парламента законопроект о введении статуса «дети специальной военной операции (СВО)», передает ТАСС.

По данным агентства, статус смогут получить дети, которые в период СВО проживали на территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также на подвергавшихся обстрелам территориях Крыма, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей.

Грждане будут получать льготы по аналогии со статусом «дети войны».