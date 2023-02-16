Военная операция на Украине. День 358-й

При ночном обстреле со стороны ВСУ Енакиево в ДНР повреждение получило здание школы, сообщил мэр города Роман Храменков.
Координационная парламентская группа по вопросам спецоперации отправила доклад президенту Владимиру Путину, сообщил руководитель группы, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.
Не менее шести взрывов произошло ранним утром в подконтрольном Киеву городе Запорожье, сообщил ТАСС председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Проблемы с питьевой водой на Украине в районе Днепра вызваны некомпетентностью властей, а не действиями России или повреждениями на Каховской ГЭС, заявил член Общественной палаты России, внештатный советник врио губернатора Херсонской области Александр Малькевич.
Россия расценивает подрыв «Северных потоков» как акты международного терроризма и «не позволит «замотать» ситуацию с подрывом критической энергоинфраструктуры» — посольство РФ в США.
Уровень воды в Каховском водохранилище сильно снизился из-за повреждений в результате обстрелов со стороны ВСУ, сообщили в «Росэнергатоме». Тем не менее, угрозы ядерной безопасности Запорожской АЭС нет.
США не располагают достаточным количеством боеприпасов для наращивания поставок на Украину, считает бывший советник министра обороны США, полковник в отставке Дуглас Макгрегор.
Госсекретарь США Энтони Блинкен в минувшую среду дал понять, что Вашингтон не подталкивает Киев к нападению на Крым, поскольку считет это некой «красной линией» — Politico.
Заявления Берлина о меньших, чем предполагалось раньше, поставках танков Leopard 2 Киеву говорит о провале политики Запада по поддержке Украины — Bloomberg.
Правительственная комиссия одобрила сделку по продаже трех российских заводов IKEA, пишут «Известия». Покупателями стали компания по производству кухонь «Слотекс» и изготовитель пиломатериалов «Лузалес».
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес призвал украинских солдат экономнее расходовать боеприпасы.
На всей Украине ночью звучала воздушная тревога. СМИ сообщают о взрывах в Полтавской, Львовской областях, Краматорске. По данным украинских изданий, были повреждены объекты критической инфраструктуры.
Депутаты думской фракции ЛДПР разработали и в ближайшие дни внесут на рассмотрение палаты парламента законопроект о введении статуса «дети специальной военной операции (СВО)», передает ТАСС.
По данным агентства, статус смогут получить дети, которые в период СВО проживали на территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также на подвергавшихся обстрелам территориях Крыма, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей.
Грждане будут получать льготы по аналогии со статусом «дети войны».