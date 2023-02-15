«Запад пытается отбросить Россию на десятилетия назад». Главное из выступления Лаврова

Москва уже давно не питает иллюзий насчет «истинных намерений западников», рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров. Он утверждает, что Запад пытается отбросить Россию на десятилетия назад и затормозить ее развитие «под лозунгами деколонизации». Российская сторона, по его словам, проводит кардинальный пересмотр всех своих обязательств перед «международными организациями, проявившими дискриминационный подход». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Политика Вашингтона и его европейских союзников по «превращению Украины в антироссийский плацдарм» достигла «точки невозврата» — с таким утверждением выступил в среду, 15 февраля, глава МИД России Сергей Лавров.

На правительственном часе в Госдуме он указал, что составной частью нынешнего курса Запада является «многолетнее сдерживание России», в том числе — через экспансию НАТО в направлении российских границ, а также «превращение братской Украины в анти-Россию, в русофобский военный плацдарм».

Лавров добавил, что Москва уже давно не питает иллюзий насчет «истинных намерений западников». По его мнению, «коллективный Запад пытается отбросить Россию на десятилетия назад и затормозить развитие страны под лозунгами деколонизации», передает ТАСС.

При этом необходимо сотрудничать и укреплять связи с гражданами недружественных государств, которые желают поддерживать диалог с Россией, отметил глава МИД РФ.

Пересмотр обязательств

Москва, как подчеркнул Лавров, проводит кардинальный пересмотр всех своих обязательств перед «международными организациями, проявившими дискриминационный подход».

Министр напомнил, что российская сторона прекратила свое участие в Совете Европы. «Мы хотели остаться в Совете Европы в тех конвенциях, которые открыты для стран, не участвующих в этой организации, но и там нам стали предъявлять претензии, пытаясь уже в тех конвенциях ущемить наши права», — утверждает глава ведомства.

Он добавил, что Россия также выходит из некоторых конвенций и соглашений, утративших актуальность.

По его словам, РФ задерживает выплату взносов в организациях, где ущемляются ее интересы. «Это произошло и в Организации по запрещению химического оружия, где введен нелегитимный, противоречащий конвенции [о запрещении химоружия] механизм», — рассказал министр.

По его словам, в обновленной концепции внешней политики России речь пойдет о необходимости остановить монополию Запада на определение рамок международной жизни.

Взрывы на «Северных потоках»

Лавров также сообщил, что российская сторона готовит специальное заседание Совета Безопасности ООН по расследованию взрывов на «Северных потоках» и будет требовать найти форму расследования таких инцидентов.

Министр отметил, что Россия не согласна с заявлением официального представителя генсека Всемирной организации Стефана Дюжаррика о том, что ООН не располагает каким-либо мандатом для расследования инцидентов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».

Напомним, 27 сентября 2022 года компания Nord Stream AG сообщила о «беспрецедентных разрушениях», произошедших «на трех нитках морских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Шведские сейсмологи зарегистрировали 26 сентября два взрыва на маршрутах залегания трубопроводов. Генпрокуратура РФ инициировала возбуждение уголовного дела об акте международного терроризма.