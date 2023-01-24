«Пилот поздно увидел многоэтажку». Названа причина гибели руководства МВД Украины

Вертолет, на борту которого находилось руководство МВД Украины, летел на слишком низкой высоте в условиях густого тумана, и пилот слишком поздно заметил многоэтажный дом, пишет украинское издание «Страна» со ссылкой на источник. По его сведениям, такие выводы содержатся в предварительных данных экспертизы. Уточняется, что из-за отключения света на высотном доме в день трагедии не работал красный маячок. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ошибка пилота в условиях сильного тумана стала причиной крушения вертолета в Броварах Киевской области, в результате которого погибло руководство МВД Украины, включая министра Дениса Монастырского и его первого зама Евгения Енина. Об этом во вторник, 24 января, сообщает украинское издание «Страна» со ссылкой на источник в ведомстве.

По его информации, такие выводы содержатся в предварительных данных экспертизы. Вертолет летел на слишком низкой высоте в условиях густого тумана, и пилот слишком поздно заметил многоэтажный дом, утверждает собеседник издания.

«Увидев препятствие, пилот взял резкий крен, в результате чего вертолет упал на находящийся рядом детский сад. Из-за отключения света на высотном доме не работал красный маячок», — говорится в публикации.

ЧП в Броварах

Один из переданных Францией вертолетов Super Puma, на борту которого находилось руководство МВД Украины, упал утром 18 января в жилом массиве города Бровары.

Вертолет принадлежал Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС). Согласно заявлению представителя Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, он выполнял задание ГСЧС и направлялся в Харьковскую область.

По данным ГСЧС, в общей сложности погибли 14 человек, среди которых — один ребенок и девять пассажиров. Пострадали 25 человек, в том числе — 11 детей. Судьба одного ребенка остается неизвестной.

Среди погибших из числа тех, кто был в вертолете — министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, госсекретарь МВД Юрий Лубкович, замглавы патронатной службы Татьяна Шутяк, начальник управления обеспечения защиты департамента внутренней безопасности Нацполиции Михаил Павлушко, старший оперуполномоченный по особо важным делам ДВБ Андрей Маринченко.

Версии и расследование

Причины катастрофы официально пока не называются, однако связанной непосредственно с боевыми действиями версии нет.

В день трагедии агентство УНН сообщило, что вертолет загорелся в воздухе.

В минувшую среду украинское издание «Вести» написало, что причиной ЧП могла стать ошибка пилота: предполагалось, что вертолет летел низко в тумане и мог задеть крышу строений.

«После его падения возле 14-этажного жилого дома и детского сада возник масштабный пожар. Детей начали эвакуировать из учреждения. Повреждения получили также не менее трех стоявших рядом легковых автомобилей», — передает ТАСС.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил создать специальную комиссию по расследованию крушения, которым занимается СБУ.

Власти страны рассматривают различные причины ЧП, среди которых — нарушение правил полета, техническая неисправность и умышленное уничтожение вертолета.

Исполнять обязанности главы МВД поручено руководителю Национальной полиции Украины Игорю Клименко. Заместители министра внутренних дел находятся в безопасности, заверили власти.