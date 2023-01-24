«Предлагают пакт о ненападении». Лукашенко рассказал о просьбе Киева

Президент Белоруссии Александр Лукашенко утверждает, что Украина предлагает Минску заключить пакт о ненападении. По его словам, одновременно с этим Киев продолжает «готовить у себя боевиков, которые несут потенциальную угрозу национальной безопасности Белоруссии», передает во вторник, 24 января, агентство БелТА.
«Не знаю, зачем это украинцам. С одной стороны, просят нас, чтобы мы ни в коем случае не воевали с Украиной, чтобы наши войска туда не двигались.
Пакт о ненападении предлагают заключить. А с другой стороны, готовят эту гремучую смесь и вооружают их», — заявил Лукашенко.
«Поедете в Беларусь свергать власть»
Он также сообщил, что белорусы, участвующие в незаконных военизированных формированиях, в частности воюющие на стороне Украины в полку Калиновского, будут «нести особую ответственность и с ними разберутся по законам военного времени».
«Официальные власти от них пытаются дистанцироваться. Мы это прекрасно видим. Их на фронт отправляют:
«Идите на фронт, тренируйтесь. Натренируетесь — поедете в Беларусь свергать власть. Устроите там шабаш, войнушку».
Но это их выбор. Они должны знать, что с ними будем разбираться по законам военного времени», — предупредил Лукашенко.
Как он выразился, «Польша и Литва вообще очумели». «Зачем это [создание угроз] им надо? Непонятно. Поэтому мы вынуждены жестко реагировать.
Нам по периметру хватает вопросов — и в воздушном пространстве, и на земле, зеленая граница. У нас там хватает проблем. Дай бог удержать все это», — сказал белорусский лидер.
Обстановка на границе
23 января Лукашенко утвердил решения об охране госграницы органами погранслужбы в 2023 году — основные усилия будут сосредоточены на украинском направлении и участках возможных новых внешних вызовов.
В Госпогранкомитете отчитались о выполнении всех поручений главы республики в 2022 году, указав, что «обстановка на границе остается прогнозируемой и контролируемой».
«В то же время в минувшем году сохранялись внешние вызовы пограничной безопасности, связанные с милитаризацией приграничных регионов сопредельных государств ЕС и Украины, активизацией разведывательной деятельности, а также попытками проникновения в Беларусь радикально настроенных лиц», — говорится в заявлении ведомства.
«Попытки удушить Беларусь»
19 января на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым белорусский президент заявил, что «попытки удушить Беларусь и Россию провалились».
«Очень хорошо, что мы в торгово-экономических отношениях с Россией вышли на баланс торговли. Даже чуть выше — сальдо в пользу Беларуси.
Это говорит о том, что те попытки нас удушить, и Россию, и Беларусь, сегодня фактически провалились. Мы однозначно выстоим», — сказал Лукашенко.
Он отметил, что в 2022 году Минск и Москва определили направления, по которым должны двигаться, чтобы во всех отношениях сохранить суверенитет двух стран.
«Очень активно продвигаемся в экономике по импортозамещению. Мы с президентом Путиным практически с этого любую встречу начинаем. Экономика — фундамент. Если будет все нормально у нас в экономике, все остальные вопросы мы решим», — заключил он.