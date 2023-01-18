Военная операция РФ на Украине. День 329-й

8:50

Власти Казахстана изменили правила пребывания иностранцев на своей территории. Теперь гражданам ЕАЭС, в который входит и РФ, можно находиться в Казахстане лишь 90 дней «в течение каждого периода в 180 дней».

Для более продолжительного пребывания необходимо оформлять вид на жительство.