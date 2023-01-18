Военная операция РФ на Украине. День 329-й

Песков в разговоре с РИА Новости: судя по законодательству, Украина исключает для себя их [переговоров с РФ] возможность
Власти Казахстана изменили правила пребывания иностранцев на своей территории. Теперь гражданам ЕАЭС, в который входит и РФ, можно находиться в Казахстане лишь 90 дней «в течение каждого периода в 180 дней».
Для более продолжительного пребывания необходимо оформлять вид на жительство.
❗️Требования РФ к Украине признать «новые территориальные реалии» неприемлемы и не позволяют наладить переговорный процесс — госсекретарь США Энтони Блинкен
❗️Немецкая энергетическая компания Wintershall Dea решила полностью покинуть российский рынок — РИА Новости
Газета The New York Times сообщает, что США в 2022 году достигли с Израилем соглашения о поставке на Украину 155-мм артиллерийских боеприпасов с американских военных складов, расположенных в еврейском государстве
Пресс-служба Минобороны РФ опубликовала кадры боевой работы расчетов минометов «Василек» в зоне СВО.
Вооруженные силы Украины за истекшие сутки 21 раз обстреливали населенные пункты ДНР, два мирных жителя погибли, передает ТАСС.
Поврежденный автомобиль в результате обстрела в Соледаре, январь 2023 годаРИА Новости
Постпред РФ при ООН Василий Небензя: Кремль «никогда не ставил своей целью уничтожение Украины как государства», но не будет мириться с тем, что эта страна превращается в человеконенавистническую, русофобскую и антихристианскую диктатуру»
Министерство юстиции РФ предложило до 1 января 2026 года ввести мораторий на взыскание долгов перед банками и кредитными организациями для жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей — РБК со ссылкой на законопроект