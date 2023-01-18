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Политика

Военная операция РФ на Украине. День 329-й

Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 329-й день

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Подготовка бойцов добровольческого батальона на полигоне в Запорожской области

Подготовка бойцов добровольческого батальона на полигоне в Запорожской области

РИА Новости
Минюст РФ предложил заморозить взыскание долгов с жителей Донбасса, Херсонщины и Запорожья до 2026 года. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Москва никогда не ставила перед собой задачу уничтожения Украины как государства. Немецкая энергокомпания Wintershall Dea уходит из России. «Газета.Ru» ведет хронику текущих событий.
Трансляция
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9:10

Песков в разговоре с РИА Новости: судя по законодательству, Украина исключает для себя их [переговоров с РФ] возможность

8:50

Власти Казахстана изменили правила пребывания иностранцев на своей территории. Теперь гражданам ЕАЭС, в который входит и РФ, можно находиться в Казахстане лишь 90 дней «в течение каждого периода в 180 дней».

Для более продолжительного пребывания необходимо оформлять вид на жительство.

8:34

❗️Требования РФ к Украине признать «новые территориальные реалии» неприемлемы и не позволяют наладить переговорный процесс — госсекретарь США Энтони Блинкен

8:32

❗️Немецкая энергетическая компания Wintershall Dea решила полностью покинуть российский рынок — РИА Новости

8:31

Газета The New York Times сообщает, что США в 2022 году достигли с Израилем соглашения о поставке на Украину 155-мм артиллерийских боеприпасов с американских военных складов, расположенных в еврейском государстве

8:25

Пресс-служба Минобороны РФ опубликовала кадры боевой работы расчетов минометов «Василек» в зоне СВО.

8:10

Вооруженные силы Украины за истекшие сутки 21 раз обстреливали населенные пункты ДНР, два мирных жителя погибли, передает ТАСС.

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Поврежденный автомобиль в результате обстрела в Соледаре, январь 2023 года

РИА Новости
8:04

Постпред РФ при ООН Василий Небензя: Кремль «никогда не ставил своей целью уничтожение Украины как государства», но не будет мириться с тем, что эта страна превращается в человеконенавистническую, русофобскую и антихристианскую диктатуру»

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MFA Russia/Global Look Press
8:03

Министерство юстиции РФ предложило до 1 января 2026 года ввести мораторий на взыскание долгов перед банками и кредитными организациями для жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей — РБК со ссылкой на законопроект

8:00

Доброе утро, уважаемые читатели! Мы продолжаем наблюдать за ходом военных действий на Украине.

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