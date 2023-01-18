«Российские войска должны потерпеть поражение и уйти». Что говорил немецкий канцлер в Давосе

Немецкий канцлер Олаф Шольц дал большое интервью агентству Bloomberg. Политик заявил, что Германия стремится не допустить прямого конфликта России и НАТО. Но при этом будет поддерживать Украину и дальше, в том числе и оружием. Шольц сказал, что только поражение российской армии может завершить бои на Украине. И отметил, что для начала мирных переговоров Москва должна вывести войска, но она не готова к этому. «Газета.Ru» собрала самые важные тезисы из нитервью канцлера ФРГ.

Несмотря на решения о поставках танков Leopard 2 и других видов оружия Украине, Германия стремится избежать прямого конфликта между НАТО и Россией. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью Bloomberg на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

«Одна из наших целей — поддерживать Украину до тех пор, пока это необходимо, всеми средствами, которыми мы располагаем. Но также мы всегда избегаем эскалации этой войны в прямое столкновение между Россией и НАТО», — сказал Шольц.

По его словам, Берлин сейчас ведет переговоры с партнерами по Североатлантическому альянсу о поставках танков на Украину. При этом Шольц ушел от прямого ответа на вопрос о передаче Киеву танков Leopard 2. «Мы никогда не действуем в одиночку, а всегда согласовываем с союзниками, друзьями, США. Однако эти переговоры непубличные», — пояснил глава немецкого правительства.

Шольц высказал мнение, что для завершения вооруженных действий на Украине Россия должна потерпеть поражение. «Чтобы конфликт закончился, российская агрессия должна потерпеть неудачу», — сказал канцлер.

Он подчеркнул, что приветствует готовность Киева к мирным переговорам, о которой недавно заявил президент Владимир Зеленский. Но для начала диалога Москва должна вывести свои войска с территории Украины.

«Я очень рад, что украинский президент готов к миру. Но Россия должна сделать то, к чему она, как мы видим, не готова — это вывести войска, мы ждем этого», — сказал Шольц.

В беседе с Bloomberg немецкий канцлер также рассказал, как Германия выходит из энергетического кризиса. Он отдельно подчеркнул, что Берлин сможет запасти достаточно газа к 2024 году без поставок из России.

«Мы показали, что можем реагировать на очень сложную ситуацию. Никто реально не ожидал, что мы легко переживем ситуацию с полной остановкой поставок российского газа в Германию и Европу. И я уверен, что мы сможем справиться с этим снова. Потому что сейчас мы наращиваем возможности по импорту газа через порты на севере Германии. И мы нарастим эти мощности, чтобы получать столько же газа, сколько получали до конфликта на Украине, без российского импорта», — сообщил глава кабмина ФРГ.

Германия, по его словам, должна извлечь уроки из ситуации, которая сложилась в результате украинского конфликта. В частности, Берлину необходимо дифференцировать цепочки поставок и «не ограничиваться одной страной».

Шольц выразил также уверенность, что в 2023 году экономика Германии избежит рецессии.

«Я абсолютно уверен, что этого не произойдет, что в Германии не начнется рецессия. Мы очень много работаем, чтобы избежать такой ситуации», — сказал он.

Одна из ключевых задач, которая стоит сейчас перед странами Европы — это избежать торговой войны между ЕС и США из-за недавнего пакета «зеленых» субсидий, введенных администрацией американского президента Джо Байдена, считает Шольц. Ранее некоторые европейские политики высказали возмущение новым налоговым законом США, дающим преференции американским компаниям в отрасли «зеленой» энергетики и ставящим в невыгодное положение конкурентов из Европы.

«Уверен, что этого (торговой войны — «Газета.Ru») не произойдет. Я весьма оптимистичен, что мы достигнем соглашения в этой области, и мы работаем над этим. Мы хотим сохранить силу нашей экономики и оставаться индустриальной страной. Поэтому необходимо сотрудничать. И я по-прежнему поддерживаю идею глобализации, процветания всего мира», — сказал Шольц.