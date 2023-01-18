«Вам не нужно колебаться». Что Зеленский просил у Запада на Давосском форуме

Президент Украины Владимир Зеленский по видеосвязи выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Он сообщил, что зимой боевые действия в зоне конфликта замедлились, назвал Россию террористом, попросил системы ПВО для армии. И фактически потребовал от западных стран побыстрее принимать решения о поставках вооружения. «Газета.Ru» собрала наиболее важные его высказывания.

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе по видеосвязи, заявил о замедлении боевых действий. Таким образом он ответил на вопрос журналиста о текущей ситуации в зоне конфликта.

«Война действительно замедляется зимой, это правда. Есть понятные обстоятельства и понятные причины. Все устают: природа, люди и, слава Богу, враг тоже», — сказал Зеленский.

По его словам, зима действительно в целом тормозит конфликт, но несмотря на это, на восточном участке линии соприкосновения продолжаются ожесточенные бои. «Мы держимся с твердостью, решительностью. Я благодарен всем нашим воинам, живым и тем, кого мы потеряли, за их храбрость», — добавил глава государства.

Ранее 18 января премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что у стран Запада наблюдается усталость от конфликта на Украине. «Сегодня очень отчетливо видно, и я хочу предостеречь мировых лидеров от таких настроений, что Россия терпелива <…>, а Запад немного устал», — сказал он. Глава польского кабмина пояснил, что несколько месяцев назад разговоры о конфликте на Украине и помощи Киеву велись среди западных партнеров «на ином эмоциональном уровне».

Начиная выступление в Давосе, президент Украины попросил участников форума почтить память погибших во время крушения вертолета с руководством МВД страны в Броварах под Киевом. «Четырнадцать украинских семей сегодня потеряли своих близких, и еще больше семей ежедневно теряют близких из-за войны», — сказал Зеленский.

Продолжая тему вооруженного конфликта с Россией, президент Украины поблагодарил западных партнеров за поставки вооружений, но при этом призвал к более оперативным принятиям решений. «Мир не должен колебаться ни сегодня, ни когда-либо. Мир должен действовать быстрее, чем Россия делает свои новые шаги», — пояснил он.

В первую очередь, подчеркнул глава государства, Киев нуждается в средствах противовоздушной обороны. «Снабжение Украины системами ПВО должно опережать будущие ракетные удары России. Восстановление безопасности и мира в Украине должны опережать нападения на безопасность и мир в других странах», — сказал Зеленский.

Еще одним стремлением Киева президент в очередной раз назвал вступление в НАТО, объяснив, что членство в северо-атлантическом альянсе будет наиболее эффективной гарантией безопасности для Украины.

«Гарантии безопасности являются для нас одним из главных приоритетов. Мы понимаем, что на данный момент мы еще, к сожалению, не в альянсе. Россия это хорошо понимает, и они делают все возможное, чтобы нам было нелегко в него вступить. Но мы на пути к НАТО, потому что НАТО — лучшая гарантия безопасности для нас, для нашей страны, для наших детей», — объяснил Зеленский.

Глава государства также ответил на слова бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера, который накануне заявил, что несмотря на украинский конфликт, России нужно дать возможность стать частью мирового порядка.

«Россия уже заслужила место среди террористов», — высказался Зеленский по поводу заявлений Киссинджера.