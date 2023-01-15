Военная операция на Украине. День 326-й

Гусеничная бронетехника в украинской армии замещается колесной, так как потребность в ней превышает возможности складских запасов западных спонсоров Киева, указали в Народной милиции ДНР — ТАСС.
В ДНР утверждают, что получение Киевом ракет Sea Sparrow «приведет лишь к очередным ударам по своим же зданиям» — ТАСС.
Поставка Вашингтоном Киеву именно 18 самоходных гаубиц и 18 грузовых автомобилей говорит о том, что на Украине пытаются с нуля создать гаубичный дивизион взамен нескольких уничтоженных, утверждают в Народной милиции ДНР — ТАСС.
Запасы боеприпасов США и стран Европы к лету могут сократиться до критического уровня из-за поставок Украине, тогда как Россия, наоборот, расширит производство — такую оценку приводит газета The Wall Street Journal со ссылкой на военных аналитиков.
Киевские власти провокациями против России в рамках зерновой сделки пытаются усилить давление на Запад, чтобы добиться новых поставок вооружений, утверждают в Минобороны РФ — ТАСС.
Служба безопасности Украины направила группу специалистов по минно-взрывному делу в город Волчанск Харьковской области с целью подготовки диверсии в населенном пункте Караичное этого региона, утверждают в Межведомственном координационном штабе РФ по гуманитарному реагированию на Украине. По его данным, СБУ якобы готовит провокацию в Харьковской области, чтобы обвинить Россию в создании дефицита продовольствия — ТАСС.
Здание больницы в Горловке в ДНР получило повреждения в ходе ночного обстрела со стороны украинских военных, сообщил мэр города Иван Приходько — ТАСС.
Новый пакет американской военной помощи Киеву нацелен на восполнение потерь ВСУ и демонстрирует, что за время спецоперации российской армией был уничтожен достаточно серьезный объем находившегося на украинской территории вооружения, сообщили в Народной милиции ДНР — ТАСС.
Британия передаст Украине 14 танков Challenger 2 в ближайшие недели, а также в ближайшие дни начет обучать военнослужащих ВСУ тому, как использовать передаваемые им танки и гаубицы, сообщили на Даунинг-стрит — ТАСС.
Британский премьер Риши Сунак призвал союзников ускорить поставки вооружения на Украину, отметив, что сейчас наилучший момент для этого — ТАСС.
В ДНР сообщили, что ВСУ 11 раз за сутки обстреляли населенные пункты республики, украинские военнослужащие выпустили 57 различных боеприпасов — ТАСС.