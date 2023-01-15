«Это спасло бы часть наших людей». Почему украинские солдаты все чаще говорят об уходе из Артемовска

Подконтрольный Киеву Артемовск (Бахмут), снабжение которого оказалось ограничено после взятия Соледара, может быть покинут. Такое мнение газете The Washington Post выразили сразу несколько украинских военных. Иностранные военные эксперты тем временем удивляются, почему Киев допускает столь большие потери при обороне города, если собирается в ближайшем будущем начать контрнаступление.

В Вооруженных Силах Украины не исключают возможность вывода войск из Артемовска (с 2016 года городу киевские власти вернули историческое название Бахмут) после потери Соледара, чтобы сберечь личный состав. Об этом пишет американская The Washington Post.

«Мы потеряли множество друзей при защите этого города, поэтому мы не хотим сдавать его сейчас. Но, может быть, временное отступление спасло бы часть наших людей», — на условиях анонимности сообщил газете украинский командир, который до недавнего времени находился в Артемовске.

Он добавил, что его подразделение понесло большие потери в результате обороны города. Другой украинский военный, командир подразделения 53-й механизированной бригады Андрей Михейченко, отметил, что при обороне Артемовска гибнет множество опытных солдат и офицеров ВСУ.

Косвенно возможность отступления из Артемовска допускает и командир разведывательного батальона ВСУ Юрий Скала. В беседе с WP он заявил, что солдаты будут бороться за каждый метр украинской земли. «Но мы будем воевать разумно: если обстоятельства потребуют тактического маневра, высшее военное руководство обязательно сделает правильные выводы и действия. Я поддержу решение главнокомандующего о тактическом маневре и создании новой линии обороны, если станет ясно, что потери слишком велики», — пояснил офицер.

Американское издание подчеркивает, что в последние недели потери, которые несут ВСУ при обороне Артемовска, могут быть необоснованно высоки. А затраты техники и боеприпасов ставят под угрозу анонсированное Киевом контрнаступление на другом участке фронта. Однако, как пишет WP, после заявлений президента Владимира Зеленского и других украинских высокопоставленных чиновников город стал своеобразным символом сопротивления ВСУ. И потеря Артемовска может иметь серьезный негативный политический эффект.

Кроме того, газета цитирует аналитика Мейсона Кларка из Института изучения войны, который выразил удивление, что украинские военные позволяют солдатам в Артемовске «страдать от истощения, которое подрывает возможность контрнаступления».

По словам высокопоставленного представителя США, ВСУ хоть и продолжают оборонять Артемовск, но ограничены в ресурсах. «Они также разделяют наши опасения по поводу устойчивости на этой позиции», — добавил собседеник WP.

Комментируя взятие Соледара и последние сообщения Минобороны об ударах по украинским объектам, президент России Владимир Путин 15 января в эфире телеканала «Россия 1» назвал динамику боевых действий в зоне СВО положительной.

«Динамика положительная. Все развивается в рамках плана министерства обороны и Генштаба. И надеюсь, что наши бойцы еще не один раз порадуют нас результатами боевой работы», — сказал глава государства.

До этого в воскресенье Минобороны РФ сообщило, что 14 января российские вооруженные силы нанесли массированный удар по системе военного управления Украины, в ходе которого все цели были поражены.

«14 января 2023 года нанесен ракетный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. Все назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута». — говорится в заявлении военного ведомства.

Накануне с самого утра на Украине несколько раз объявлялась воздушная тревога. Местные власти сообщали о ракетных обстрелах Киева, Киевской, Харьковской, Николаевской, Днепропетровской, Львовской, Ивано-Франковской областях. Как минимум в 11 регионах ввели аварийные отключения света из-за поражения объектов энергетики.

Военное руководство страны сообщало, что по Киеву наносились удары баллистическими ракетами, которые украинские системы ПВО не в состоянии обнаруживать и сбивать.