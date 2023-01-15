«Как раньше уже не будет». Что в НАТО думают о диалоге с Москвой после окончания СВО

НАТО не сможет нормализовать отношения с Россией даже после завершения боевых действиях на Украине. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. По его мнению, сейчас в вооруженном конфликте наступил решающий момент, и западные страны должны продолжать оказывать военную помощь Киеву — это, по словам главы альянса, хоть и парадоксально, но является «самым быстрым путем к миру».

Даже в случае прекращения Россией спецоперации на Украине и завершения боевых действий, отношения между Москвой и НАТО не улучшатся. Такое мнение в интервью немецкой газете Handelsblatt выразил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

«Как раньше, не будет. Даже если на Украине замолчат пушки, не следует ожидать, что наши отношения с Россией нормализуются», — сказал Столтенберг.

До этого, 12 января, генсек северо-атлантического альянса заявил, что Россия «стремится контролировать соседние страны», что ставит ее в положение перманентного конфликта с НАТО. Столтенберг добавил, что вне зависимости от того, как закончится конфликт между Москвой и Киевом, ситуация с безопасностью в Европе поменялась кардинально.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий признал правоту Столтенберга в словах, что «как раньше уже не будет».

«Нельзя не признать — как раньше и правда не будет! Никаких компромиссов с бывшими некогда западными партнерами в ущерб интересам России больше мы не допустим! Мы достигнем всех поставленных целей СВО, защитим суверенитет и пойдем своим путем!» — написал депутат в Telegram.

Он добавил, что слова генсека НАТО являются откровенным признанием того факта, что коллективный Запад не стремится к урегулированию конфликта, поскольку прекращение кровопролития на Украине не решит задач НАТО по ослаблению России.

В интервью Handelsblat генеральный секретарь НАТО также сообщил, что сейчас украинский конфликт переживает критическую стадию. «Мы находимся на решающем этапе войны», — пояснил лидер альянса. Он добавил, что на Украине идут ожесточенные бои, а всему миру следует готовиться к долгому конфликту и продолжать оказывать помощь Киеву.

Столтенберг рассказал, что новый пакет военной поддержки Украины, вероятнее всего, будет согласован 20 января во время встречи министров обороны стран-членов альянса на немецкой базе «Рамштайн».

«Ожидаю, что мы сможем заявить о новой военной помощи. Я приветствую решение США и Германии по отправке БМП, решение Франции по отправке легких танков. Я уверен, что и другие союзники объявят в «Рамштайне» о новой помощи», — сообщил генсек НАТО.

По его словам, одной из тем обсуждения станут поставки Киеву танков Leopard 2. При этом глава НАТО ожидает, что ы ближайшем будущем страны Запада дадут новые обещания Украине о поставках тяжелой бронетехники.

«Может показаться парадоксальным, но военная поддержка Украины — самый быстрый путь к миру», — резюмировал Столтенберг.

От западных политиков идея о невозможности нормализовать отношения с Россией звучит не впервые. Причем она высказывалась еще до начала спецоперации на Украине. В частности, глава евродипломатии Жозеп Боррель еще весной 2021 года говорил, что ожидать нормализации отношений с Москвой не стоит.

«Мне кажется, мы должны быть готовы к затяжному и тяжелому периоду в наших отношениях с Россией», — говорил дипломат, выступая в Европарламенте.

При этом бывший посол США в России Джон Салливан в конце марта 2022 года, уже после начала боевых действий на Украине, говорил, что русские и американцы, в конце концов, наладят диалог.

«Может, не в этом году, может быть, не в следующем, но это произойдет. И я надеюсь до этого дожить», — пояснял свою позицию глава дипмиссии.