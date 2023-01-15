«Я бы не задумываясь согласился». «Ангарский маньяк» заявил, что хочет участвовать в спецоперации

Бывший милиционер из Ангарска Михаил Попков, приговоренный к двум пожизненным срокам за более чем 80 убийств, признался в совершении еще двух преступлений, сообщили «Вести Иркутск». Серийный убийца в интервью рассказал, что мечтает попасть в армию и готов отправиться в зону военной операции, если ему предложат. Он отметил, что его военно-учетная специальность «сейчас достаточно востребована», но пока ему не предлагали поучаствовать в боевых действиях.

Бывший милиционер Михаил Попков, известный как «ангарский маньяк», беседе с «Вести Иркутск» рассказал, что мечтает попасть в армию, а также признался в совершении еще двух убийств.

Попкова ранее приговорили к двум пожизненным срокам за убийство более 80 человек. А в связи с новым признанием в совершении еще двух убийств преступника этапировали из Мордовии в Иркутск. Деталей вновь открывшихся обстоятельств телеканал «Вести» не привел.

Изданию «Чита.Ру» подтвердили в пресс-службе следственного управления СКР по Иркутской области, что Попков действительно написал явку с повинной. Теперь указанная им информация проверяется.

Серийный убийца признался в интервью, что «не прочь отправиться в зону СВО»:

— Какая у вас мечта?

— В армию попасть.

— У вас есть желание?

— Если реально исходить, объективно, честно, протянуть бы еще январь-февраль, самые морозы. Для меня морозы — хуже. Я бы может даже не задумываясь согласился.

Преступник предположил, что ему будет тяжело после теплого помещения оказаться в холодной траншее зимой. «На сколько там человека хватит?», — задался вопросом Попков.

При этом убийца отметил, что его военно-учетная специальность «сейчас достаточно востребована».

«Сейчас, наверное, уже более современное это все: радиоэлектроника и так далее. Но я хоть десять лет в тюрьме нахожусь в общем думаю, что это не так сложно будет быстро изучить», — сказал пожизненно осужденный.

Он поделился, что ему еще не предлагали отправиться в зону боевых действий.

«Дело в том, что я еще могу сомневаться, не сомневаться. Это пол дела. Но мне еще может никто не предложить», — отметил Попков.

История «ангарского маньяка»

В период с 1992 по 2010 год Михаил Попков убил 79 женщин и милиционера. До 1998 года он был младшим сержантом МВД и до увольнения совершал некоторые преступления в форме милиционера и на служебной машине.

Его преступления удалось раскрыть только в 2012 году, когда следствие благодаря молекулярно-генетической экспертизе жертв выяснило, что убийства совершил Попков, который сам участвовал в расследованиях. Тогда мужчина сознался в убийствах. Он рассказал, что подбирал на своей или на служебной машине женщин; если они были нетрезвы или их поведение ему не нравилось, он увозил их на окраину города и там убивал.

В 2015 году его приговорили к пожизненному лишению свободы за 22 убийства, а в 2018 году областной суд признал его виновным в совершении еще 56 преступлений.

В 2020 году «ангарский маньяк» сознался в убийстве еще двух женщин в период с 1995 по 1998 год, за что и получил очередной срок в 2021 году — 9 лет 8 месяцев лишения свободы в дополнение к двум пожизненным заключениям.

В последнее время Попков отбывал наказание в колонии для осужденных к пожизненному лишению свободы в Мордовии.