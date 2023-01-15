«Я бы не задумываясь согласился». «Ангарский маньяк» заявил, что хочет участвовать в спецоперации

Бывший милиционер Михаил Попков, известный как «ангарский маньяк», беседе с «Вести Иркутск» рассказал, что мечтает попасть в армию, а также признался в совершении еще двух убийств.
Попкова ранее приговорили к двум пожизненным срокам за убийство более 80 человек. А в связи с новым признанием в совершении еще двух убийств преступника этапировали из Мордовии в Иркутск. Деталей вновь открывшихся обстоятельств телеканал «Вести» не привел.
Изданию «Чита.Ру» подтвердили в пресс-службе следственного управления СКР по Иркутской области, что Попков действительно написал явку с повинной. Теперь указанная им информация проверяется.
Серийный убийца признался в интервью, что «не прочь отправиться в зону СВО»:
— Какая у вас мечта?
— В армию попасть.
— У вас есть желание?
— Если реально исходить, объективно, честно, протянуть бы еще январь-февраль, самые морозы. Для меня морозы — хуже. Я бы может даже не задумываясь согласился.
Преступник предположил, что ему будет тяжело после теплого помещения оказаться в холодной траншее зимой. «На сколько там человека хватит?», — задался вопросом Попков.
При этом убийца отметил, что его военно-учетная специальность «сейчас достаточно востребована».
«Сейчас, наверное, уже более современное это все: радиоэлектроника и так далее. Но я хоть десять лет в тюрьме нахожусь в общем думаю, что это не так сложно будет быстро изучить», — сказал пожизненно осужденный.
Он поделился, что ему еще не предлагали отправиться в зону боевых действий.
«Дело в том, что я еще могу сомневаться, не сомневаться. Это пол дела. Но мне еще может никто не предложить», — отметил Попков.
История «ангарского маньяка»
В период с 1992 по 2010 год Михаил Попков убил 79 женщин и милиционера. До 1998 года он был младшим сержантом МВД и до увольнения совершал некоторые преступления в форме милиционера и на служебной машине.
Его преступления удалось раскрыть только в 2012 году, когда следствие благодаря молекулярно-генетической экспертизе жертв выяснило, что убийства совершил Попков, который сам участвовал в расследованиях. Тогда мужчина сознался в убийствах. Он рассказал, что подбирал на своей или на служебной машине женщин; если они были нетрезвы или их поведение ему не нравилось, он увозил их на окраину города и там убивал.
В 2015 году его приговорили к пожизненному лишению свободы за 22 убийства, а в 2018 году областной суд признал его виновным в совершении еще 56 преступлений.
В 2020 году «ангарский маньяк» сознался в убийстве еще двух женщин в период с 1995 по 1998 год, за что и получил очередной срок в 2021 году — 9 лет 8 месяцев лишения свободы в дополнение к двум пожизненным заключениям.
В последнее время Попков отбывал наказание в колонии для осужденных к пожизненному лишению свободы в Мордовии.