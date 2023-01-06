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«Больше войн — больше разрушений». В Анкаре ожидают обострения конфликта на Украине

Пресс-секретарь Эрдогана считает, что ситуация на Украине обострится в ближайшие месяцы

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Roman Chop/AP
На фоне эскалации украинского конфликта Анкара продолжит содействовать прекращению огня, переходу к переговорному процессу, обмену пленными и экспорту зерна, заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын. По его оценкам, в ближайшие месяцы следует ожидать обострения ситуации на Украине и готовиться к «более глубокому и продолжительному кризису». Турецкий президент Реджеп Эрдоган накануне переговорил по телефону с Путиным, а потом с Зеленским. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В ближайшие месяцы ситуация на Украине, скорее всего, обострится — с таким мнением выступил в пятницу, 6 января, пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.

«Больше войн означает больше разрушений и более глубокий и продолжительный кризис. Это никому не идет на пользу», — написал Калын в своем аккаунте в Twitter.

Он указал, что Анкара на фоне эскалации украинского конфликта продолжит содействовать прекращению огня, переходу к переговорному процессу, обмену пленными и экспорту зерна.

Посреднические усилия Турции

Накануне турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому посредничество в урегулировании конфликта.

В ходе беседы по телефону обсуждались гуманитарная помощь Турции Украине и ее энергетическая поддержка, а также развитие зернового коридора, сообщили в Анкаре.

Эрдоган также заявил, что Турция готова взять на себя задачу содействия и посредничества в установлении прочного мира между Россией и Украиной.

Он добавил, что работа по обмену пленными продолжается, а также указал, что Анкара может внести дипломатический вклад для ускорения создания зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС.

В тот же день президент Турции позвонил российскому президенту Владимиру Путину. По мнению Эрдогана, призывы к переговорам должны поддерживаться «односторонним прекращением огня».

«Касаясь темы войны между Россией и Украиной, турецкий лидер напомнил о позитивных результатах инициатив по продвижению диалога, что проявилось в договоренности о «зерновом коридоре», масштабном обмене пленными и формировании зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС.

Он подчеркнул, что призывы к миру и диалогу должны быть поддержаны односторонним прекращением боевых действий и справедливым урегулированием разногласий», — передает агентство Anadolu.

В свою очередь президент РФ в ходе беседы акцентировал «деструктивную роль Запада, накачивающего Украину вооружениями и предоставляющего ей целеуказания», проинформировали в пресс-службе Кремля.

«Затронута ситуация вокруг Украины. С российской стороны акцентирована деструктивная роль западных государств, накачивающих киевский режим вооружениями и военной техникой, предоставляющих ему оперативную информацию и целеуказания», — говорится в сообщении.

В свете обозначенной Эрдоганом готовности к турецкому посредничеству «Путин вновь подтвердил открытость России к серьезному диалогу — при условии выполнения киевскими властями известных и неоднократно озвучивавшихся требований и учета новых территориальных реалий», сообщили также в пресс-службе Кремля.

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