Украина не сможет достичь своей цели по выводу армии России из Крыма и Донбасса, пишет Mysl Polska.

«Украинские цели нереальны. Никто не может думать всерьез, что Россия при каком-либо раскладе выйдет из Крыма и «восточного коридора» вместе с Донбассом», — сообщает автор статьи.

Он отметил, что Киев постоянно говорит о близости победы, а в действительности Украина несет тяжелые потери. Россия же «находится в хорошем экономическом состоянии» и способна финансировать свою армию самостоятельно, в то время как расходы Киева покрывает Запад. Автор также отмечает, что Вооруженные силы Украины испытывают нехватку боеприпасов, в то время как РФ увеличила свои производственные мощности.

В материале так же приводится высказывание публициста Бена Шапиро, который заявил, что украинские и американские цели разошлись: Киев заинтересован в вытеснении России из Украины, в том числе из Крыма, а США же заинтересованы в поддержке сил НАТО и сдерживании Китая.

«Если Украина всего неделю не будет получать боеприпасы с Запада, конфликт может закончиться. Украина уже проиграла эту войну, просто забыли ей об этом сказать», — указано в статье.

Ранее обозреватель Sky News заявил, что Запад недооценил военную мощь Москвы, что привело к разрушению украинской энергосистемы и поставило под угрозу жизни мирного населения зимой.