Военная операция РФ на Украине. День 308-й

8:05

Основные заявления главы Минпромторга Мантурова в интервью ТАСС:

◾️ «Автоваз» планирует в 2023 году экспортировать около 20 тыс. автомобилей, компания рассматривает возможность выхода на рынки стран Африканского континента.

◾️ Решение о дальнейшей деятельности завода Toyota в Санкт-Петербурге, который прошел процедуру консервации, находится «на выходе», вероятней всего там будут выпускаться автомобили. Какие именно — пока не решено.

◾️ IKEA продолжает переговоры с потенциальными покупателями своих предприятий в РФ, компания намерена прийти к соглашению до конца текущего года.

◾️ Российские промышленники освоили ремонт 35 иностранных компонентов для самолета SSJ-100 в этом году, удалось импортозаместить быстроизнашиваемые шины и тормоза.

◾️ ОАК может увеличить производство Ту-214 до 20 самолетов в год к 2026 году. Первый самолет Ту-214 планируется поставить в следующем году.

◾️ Российская сторона может сократить свое участие в проекте создания дальнемагистрального широкофюзеляжного самолета CR-929, который изначально позиционировался как совместный российско-китайский, до поставщика компонентов.