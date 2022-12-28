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Политика

Военная операция РФ на Украине. День 308-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 308-й день

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Евгений Биятов/РИА Новости
Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель исключила свое участие в урегулировании конфликта на Украине. Запрет России на продажу своей нефти странам, установившим потолок цен на ее сырье, вызовет значительный рост цен, считает аналитик сырьевого рынка банка Handelsbanken Кристиан Копфер. Microsoft вернула возможность скачивания операционной системы Windows для россиян. «Автоваз» планирует выйти на рынки стран Африки, сообщил глава Минпромторга Мантуров.
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8:23

Экономическая динамика в России в начале 2023 года может серьезно ускориться, заявил в интервью РБК помощник президента РФ Максим Орешкин.

«Мы год заканчиваем, если смотреть на последние шесть месяцев после всплеска весенней инфляции и роста цен, с инфляцией ниже целевого уровня. У нас не такой сильный внутренний спрос, и в декабре мы имеем около 5% номинального роста спроса, что очень важно — есть предпосылки для того, что экономическая динамика в начале следующего года может довольно серьезно ускориться», — сказал Орешкин.

По его словам, в России сформировался довольно большой нереализованный потенциал роста денежной массы. С начала года денежная масса выросла примерно на 13 трлн рублей - на 20%, основной рост пришелся на счета предприятий.

8:11

Запрет России на продажу своей нефти странам, установившим потолок цен на ее сырье, вызовет значительный рост цен, считает аналитик сырьевого рынка банка Handelsbanken Кристиан Копфер.

Он объясняет прежние большие объемы закупок нефти у России экономической целесообразностью, однако сейчас, когда брать сырье придется где-то еще, платить придется больше. Самую большую озабоченность у Копфера вызывает намерение России сократить добычу нефти. По его мнению, сочетание снижения добываемых объемов с постепенным возвращением китайской экономики в прежнее состояние может существенно поднять мировые цены на нефть.

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Dmitry Lovetsky/AP
8:08

8:05

Основные заявления главы Минпромторга Мантурова в интервью ТАСС:

◾️ «Автоваз» планирует в 2023 году экспортировать около 20 тыс. автомобилей, компания рассматривает возможность выхода на рынки стран Африканского континента.

◾️ Решение о дальнейшей деятельности завода Toyota в Санкт-Петербурге, который прошел процедуру консервации, находится «на выходе», вероятней всего там будут выпускаться автомобили. Какие именно — пока не решено.

◾️ IKEA продолжает переговоры с потенциальными покупателями своих предприятий в РФ, компания намерена прийти к соглашению до конца текущего года.

◾️ Российские промышленники освоили ремонт 35 иностранных компонентов для самолета SSJ-100 в этом году, удалось импортозаместить быстроизнашиваемые шины и тормоза.

◾️ ОАК может увеличить производство Ту-214 до 20 самолетов в год к 2026 году. Первый самолет Ту-214 планируется поставить в следующем году.

◾️ Российская сторона может сократить свое участие в проекте создания дальнемагистрального широкофюзеляжного самолета CR-929, который изначально позиционировался как совместный российско-китайский, до поставщика компонентов.

8:02

Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель сообщила, что вопроса о ее вероятном участии в урегулировании украинского кризиса «не стоит».

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Global Look Press
8:00

Здравствуйте, дорогие читатели. Сегодня 307-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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