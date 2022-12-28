«Эмоциональный момент». В Кремле отреагировали на инициативы против уехавших

Ответные меры Москвы на введение Западом потолка цен на нефть и инициатива главы Украины Владимира Зеленского по мирному плану стали основными темами брифинга пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова. Кроме того, он рассказал, что 31 декабря Владимир Путин обратится с традиционным новогодним поздравлением к россиянам, изменений формата не планируется.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду, 28 декабря, прокомментировал инициативу президента Украины Владимира Зеленского подготовить «мирный план» к февралю 2023 года, когда он хотел бы провести «мирный саммит» на площадке ООН, передает ТАСС.

«Не может существовать никакой «мирный план» Украины, который не учитывает сегодняшних реалий — с российской территорией, с вхождением в состав России четырех новых регионов.

Никакой план, который не учитывает эти реалии, не может претендовать на то, чтобы быть мирным», — сказал Песков.

О россиянах, уехавших из страны

Он также прокомментировал позицию зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева о россиянах, покинувших страну. По оценкам представителя Кремля, речь идет о тех, кто нарушает законы РФ.

«Естественно, те, кто нарушает наши законы, они должны нести за это ответственность. Вы знаете, что сейчас в целом достаточно эмоциональный момент и, конечно, очень многие проявляют свою гражданскую позицию, в том числе и Дмитрий Анатольевич», — констатировал Песков.

Про ответ на потолок цен

Говоря об указе президента об ответных мерах на введение Западом потолка цен на российскую нефть, представитель Кремля отметил, что это суверенное право РФ — отвечать на «нелегитимные, абсурдные меры».

Ограничение на поставки российской нефти будет распространяться и на действующие контракты, если там содержится некий «потолок цен», пояснил пресс-секретарь президента РФ. Он добавил, что говорить об ответных шагах РФ на введение потолка цен на газ пока преждевременно, «ситуация анализируется».

О заявлении из Приштины

Кроме того, Песков указал на несостоятельность заявлений из Приштины о «деструктивном влиянии» РФ в ситуации с Косовом.

»Сербия — это суверенная страна. И искать здесь какое-то деструктивное влияние России абсолютно неверно. Естественно, Сербия защищает права сербов, которые живут рядом в таких непростых условиях. И реагирует жестко, когда эти права нарушаются», — констатировал он.

Москва поддерживает Белград в его действиях по ситуации в Косове, подтвердил представитель Кремля.

Про Новый год

31 декабря президент РФ Владимир Путин обратится с традиционным новогодним поздравлением к россиянам. Изменений формата не планируется, сообщил Песков.

«Каждое новогоднее обращение президента, конечно, несет отпечаток года ушедшего и содержит какие-то основные фразы, основные посылы на год начавшийся. Так будет и на этот раз», — заключил он.