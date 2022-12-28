«Эта война была нам объявлена достаточно давно». Лавров назвал цели спецоперации

Москва намерена обеспечить выполнение целей спецоперации, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, абсолютный приоритет — четыре новых региона РФ, которые «должны быть освобождены от угроз нацификации». Министр считает, что «коллективный Запад во главе с США довольно давно объявил России войну».

Россия намерена обеспечить выполнение целей специальной военной операции на Украине. Среди них — безопасность четырех новых субъектов РФ и недопущение создания угроз для безопасности всей страны. Об этом в среду, 28 декабря, рассказал глава МИД России Сергей Лавров в интервью программе «Большая игра» на Первом канале.

«Как подчеркнул президент, наш абсолютный приоритет — четыре новых региона РФ, которые должны быть освобождены от угроз нацификации, которым они подвергались долгие, долгие годы, и которые должны обеспечить безопасность всех людей, которые там живут», — сказал министр иностранных дел РФ.

Он отметил, что «еще одна важнейшая цель специальной военной операции — недопущение создания и сохранения на украинской территории каких-либо угроз нашей безопасности».

Русский народ и русскоговорящее население на Украине, как утверждает Лавров, подвергались «удушению», что являлось «настоящей агрессией».

«Сейчас говорят, что Запад и не пытался каким-то образом подталкивать Украину к боевым действиям против России. Но удушение русского, русскоговорящего населения Украины, я считаю, это настоящая агрессия», — указал он.

По его словам, «коллективный Запад во главе с США довольно давно объявил России войну, в частности, после госпереворота на Украине в 2014 году».

«С нами воюет коллективный Запад во главе с ядерной державой — США. Эта война была нам объявлена достаточно давно — после того, как состоялся госпереворот на Украине, оркестрированный США и, по сути дела, поддержанный Евросоюзом, и после того, как Минские договоренности, как теперь уже окончательно выясняется, никто не собирался выполнять, госпожа Меркель вновь это подтвердила», — цитирует Лаврова ТАСС.

О целях СВО

Объявляя о начале спецоперации 24 февраля 2022 года, президент России Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По его словам, для этого потребовалось провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса, напоминает РИА Новости.

«После освобождения ряда территорий в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы о вхождении в состав России. В ДНР за присоединение высказались 99,23%, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской - 93,11%», — говорится в публикации.

После этого Путин подписал в Кремле договор о принятии в РФ новых регионов и образовании в России новых субъектов.

В свою очередь социологи фиксируют, что оценки спецоперации довольно устойчивы, изменения за последний месяц минимальны. Обеспокоенность происходящим и поддержка действий ВС РФ остаются высокими. В обществе по-прежнему несколько больше сторонников перехода к мирным переговорам, но их доля снижается на протяжении двух месяцев после резкого роста в сентябре-октябре.