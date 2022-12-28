«Ничего не делать»: в МИД решили не реагировать на призывы Украины исключить Россию из ООН

В Москве не намерены ничего делать в связи с призывами Украины исключить Россию из ООН. Об этом 28 декабря заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя высказывания министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы. Ранее он утверждал, что Россия не имеет права оставаться постоянным членом Совбеза ООН и «быть в ООН вообще».

Реагировать на призыв главы МИД Украины Дмитрия Кулебы исключить Россию из ООН не нужно, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Это тот случай, когда собака лает, караван идет. Ничего не делать. Украина переживала разных деятелей в своей истории. Но прислушиваться к этим болезненным заявлениям, внутри которых нет никакой исторической сути, логики или понимания того, к чему даже в фантазиях это может привести, совершенно не стоит», — высказалась она в эфире радиостанции Sputnik.

В свою очередь, депутат Госдумы Олег Морозов назвал абсурдной идею исключить Россию из ООН. По его словам, ценой разрушения современных международных институтов будет мировой военный конфликт.

«Это предложение сродни идее исключить Россию из современного мира. Ее абсурдность состоит в том, что это попытка Украины втянуть в конфликт с Россией все человечество. Разрушить современные международные институты можно только ценой мирового военного конфликта, в который Киев и тащит мир», — цитирует его РИА Новости.

Напомним, 26 декабря глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о планах добиться исключения России из Совбеза ООН. Он также рассказал, что Киев хотел бы провести к концу февраля 2023 года «мирный саммит», предпочтительно на площадке ООН с генсеком организации Антониу Гутерришем в качестве возможного посредника.

При этом Россию на такой саммит стоило бы приглашать после международного суда, отметил Кулеба.

«У нас вопрос очень простой: а имеет ли право Россия оставаться постоянным членом Совбеза ООН и быть в ООН вообще? У нас есть убедительный и аргументированный ответ — нет, не имеет», — заключил министр иностранных дел Украины.

Позднее на официальном сайте ведомства опубликовали текст обращения: «Украина призывает государства-члены ООН возобновить применение Устава ООН в вопросах легитимности пребывания Российской Федерации в ООН, лишить РФ статуса постоянного члена Совбеза ООН и исключить страну из ООН в целом».

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что нужно создать механизм приостановки членства России в Совбезе ООН. В то же время он констатировал, что сейчас это сделать невозможно. Мишель отметил, что такой шаг привел бы в тупик сам концепт безопасности ООН. Однако, по его оценкам, данный концепт «сильно барахлил» и до начала специальной военной операции РФ на Украине.

В МИД РФ в ответ это указывали, что лишить Москву членства в Совбезе ООН невозможно.

Совет Безопасности ООН — постоянно действующий орган, на который, в соответствии со статьей 24 Устава ООН, возложена главная ответственность за поддержание международного мира и безопасности. Относится к числу шести «главных органов» ООН.

В состав Совета входят 15 государств-членов — пять постоянных и 10 непостоянных, избираемых Генеральной Ассамблеей ООН на двухлетний срок (по пять каждый год). Постоянные члены — Китай, Россия, Великобритания, США, Франция. Все они имеют «право вето».

Россия является постоянным членом СБ ООН с 24 декабря 1991 года как государство-продолжатель СССР.

Совет Безопасности уполномочен «расследовать любой спор или любую ситуацию, которая может привести к международным трениям или вызвать спор, для определения того, не может ли продолжение этого спора или ситуации угрожать поддержанию международного мира и безопасности». Он «определяет существование любой угрозы миру, любого нарушения мира или акта агрессии и делает рекомендации или решает, какие меры следует предпринять для поддержания или восстановления международного мира и безопасности».

Совет имеет право применять принудительные меры к государствам, нарушающим международный мир и безопасность, в том числе связанные с применением вооруженной силы.

Решения СБ являются обязательными для всех стран, так как членами ООН являются практически все общепризнанные государства. При этом все иные органы ООН могут выносить лишь рекомендательные решения.

На практике деятельность СБ по поддержанию мира и безопасности заключается в определении тех или иных санкций против государств-нарушителей (включая военные операции против них), введении миротворческих формирований в зоны конфликта, организации постконфликтного урегулирования, включая введение международной администрации в зоне конфликта.