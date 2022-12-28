«Враги общества». Какие ограничения могут ввести для уехавших россиян

Уехавших за границу противников власти, призывающих к поражению России, необходимо считать «врагами общества» независимо от «юридической квалификации их деяний» — с таким заявлением выступил в среду, 28 декабря, зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
«За ними накрепко должно закрепиться это определение. Пусть даже никаких административных или уголовных дел в отношении этих лиц никто не возбуждал», — написал он в своем Telegram-канале.
По его мнению, таких россиян нельзя пускать обратно в страну «до конца их дней». Их также нужно лишить источников дохода в РФ, указал Медведев.
«Возвращение таких лиц домой может состояться только в случае предварительно сделанного недвусмысленного публичного раскаяния, а в подобающих случаях — только через амнистию или помилование», — заключил он.
«Стране плохо – ну и хрен с ней»
Ранее депутат Госдумы Николай Брыкин предложил объявить иноагентами россиян, покинувших РФ после начала специальной военной операции на Украине. Он намерен инициировать соответствующий законопроект.
Кроме того, в беседе с «Газетой.Ru» парламентарий указал, что нужно поставить вопрос о запрете работы в российских компаниях «для тех, кто сбежал из страны»:
«У нас, получается, говорят как: стране плохо – ну и хрен с ней. Поеду куда-нибудь погуляю, подожду, станет лучше – я вернусь.
И в то же время будет с паспортом российским получать какие-то преференции. Это ненормально, поэтому я разрабатываю законопроект, материалы есть», — сообщил Брыкин.
В свою очередь, депутат Госдумы Олег Голиков готовит законопроект, ограничивающий прохождение госслужбы россиянами, попавшими под призыв, но уехавшими в период проведения частичной мобилизации.
Инициатива также предусматривает ограничение их права быть избираемыми на выборные должности в органы муниципальной и государственной власти России.
«Свое отношение к родному государству эти граждане выразили, «убежав» от частичной мобилизации за границу. Думаю, таким деятелям должно быть ограничено право в будущем на работу в органах государственной власти нашей страны», — пояснил Голиков.