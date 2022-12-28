«Враги общества». Какие ограничения могут ввести для уехавших россиян

Люди в очереди на контрольно-пропускной пункт «Верхний Ларс» на российско-грузинской границе, 27 сентября 2022 года

Покинувших Россию критиков власти нужно лишить доходов в стране и не пускать назад «до конца их дней», даже если против них нет уголовных или административных дел, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. В свою очередь, депутаты Госдумы предлагают объявить уехавших россиян иноагентами, запретить им работать на российские компании и ограничить возможность прохождения госслужбы.

Уехавших за границу противников власти, призывающих к поражению России, необходимо считать «врагами общества» независимо от «юридической квалификации их деяний» — с таким заявлением выступил в среду, 28 декабря, зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«За ними накрепко должно закрепиться это определение. Пусть даже никаких административных или уголовных дел в отношении этих лиц никто не возбуждал», — написал он в своем Telegram-канале.

По его мнению, таких россиян нельзя пускать обратно в страну «до конца их дней». Их также нужно лишить источников дохода в РФ, указал Медведев.

«Возвращение таких лиц домой может состояться только в случае предварительно сделанного недвусмысленного публичного раскаяния, а в подобающих случаях — только через амнистию или помилование», — заключил он.

«Стране плохо – ну и хрен с ней»

Ранее депутат Госдумы Николай Брыкин предложил объявить иноагентами россиян, покинувших РФ после начала специальной военной операции на Украине. Он намерен инициировать соответствующий законопроект.

Кроме того, в беседе с «Газетой.Ru» парламентарий указал, что нужно поставить вопрос о запрете работы в российских компаниях «для тех, кто сбежал из страны»:

«У нас, получается, говорят как: стране плохо – ну и хрен с ней. Поеду куда-нибудь погуляю, подожду, станет лучше – я вернусь.

И в то же время будет с паспортом российским получать какие-то преференции. Это ненормально, поэтому я разрабатываю законопроект, материалы есть», — сообщил Брыкин.

В свою очередь, депутат Госдумы Олег Голиков готовит законопроект, ограничивающий прохождение госслужбы россиянами, попавшими под призыв, но уехавшими в период проведения частичной мобилизации.

Инициатива также предусматривает ограничение их права быть избираемыми на выборные должности в органы муниципальной и государственной власти России.

«Свое отношение к родному государству эти граждане выразили, «убежав» от частичной мобилизации за границу. Думаю, таким деятелям должно быть ограничено право в будущем на работу в органах государственной власти нашей страны», — пояснил Голиков.