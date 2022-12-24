Под Бахмутом погиб бывший коллега Владимира и Елены Зеленских Олег Бобало

В спецоперации России на Украине на стороне ВСУ погиб украинский режиссер Олег Бобало. Он работал в «Студии «Квартал 95». О смерти мужа сообщила его супруга Анна. Она также отметила, что Бобало погиб под Бахмутом. В фильмографии Бобало есть фильм «Как казаки», в котором сыграл ныне президент Украины Владимир Зеленский, а его супруга Елена была сценаристом кинокартины.

Под Артемовском (украинское название населенного пункта – Бахмут) погиб режиссер «Студии «Квартал 95» Олег Бобало, работавший ранее с президентом Украины Владимиром Зеленским и первой леди страны Еленой Зеленской. О гибели режиссера сообщила его супруга Анна Яремчук-Бобало 22 декабря на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«По справедливости он должен был снимать кино. Он должен был быть востребован в этой области. Вместо этого у нас дома стоял автомат и куча военных «ништяков», которые передавала мама из Америки для ребят», – константировала супруга режиссера.

«Хотел ли он быть военным? – Нет. – Хотел он киноплощадку сменить на окопы? – Нет. Должен ли он пройти через всю войну целым и невредимым? – Да! Потому что я так молила Бога сохранить моего Олежку», – призналась Анна.

Вдова добавила, что тело мужа еще не привезли, дата похорон неизвестна. Украинские СМИ сообщают, что Бобало отправился на фронт добровольцем.

Смерть коллеги подтвердил также Евгений Лавренчук, сооснователь и художественный руководитель «Польского театра в Москве» и «Школы актерского мастерства и режиссуры».

«Под Бахмутом погиб мой коллега и приятель – режиссер Олег Бобало. Олега больше нет. Перед глазами пронеслись мгновения детства, совместные встречи Новых годов, время, когда мы вместе выступали во львовском молодежном театре «Дебют», а затем и в театре Бориса Озерова», — написал он на своей странице в Facebook.

Ситуация в Артемовске

Сегодня, 24 декабря, корреспондент RT сообщил, что ЧВК «Вагнер» «ведет бои на улицах города [Бахмута]» с украинскими военными.

Накануне, в пятницу, Минобороны России сообщило, что российские военные продолжают движение на Донецком направлении. Министерство также утверждает, что в районе Артемовска российские военные нанесли удар по опорным пунктам ВСУ, уничтожены более 80 украинских военных.

Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщал, что украинская армия перебрасывает в район Бахмута спецподразделения Сил спецопераций Украины. Кроме того, ВСУ подготавливали позиции в самом городе, чтобы вести бои в условиях населенного пункта.

«Отмечено возведение фортификационных сооружений, создание укрепрайонов и рытье траншей. Также оборудуются огневые точки в квартирах мирных граждан. Подвальные помещения социальных объектов используются в качестве складов РАВ (ракетно-артиллерийского вооружения – прим. ТАСС)», – сказал Марочко.

Кто такой Олег Бобало?

Олег Бобало, которому меньше чем через месяц должно было исполниться 45 лет, родился во Львове. Он снимался в эпизодических ролях, в том числе и в российских проектах. Например, играл посетителя бара в российско-американском фильме «Второй фронт» (2005).

В 2009 году Бобало входил в съемочную группу новогоднего мюзикла «Как казаки…». Этим проектом занималась «Студия «Квартал-95». Одну из главных ролей в нем сыграл нынешний президент Украины Владимир Зеленский. Его жена входила в сценарную группу. Премьера «Как казаки» состоялась 31 декабря 2009 года.

В 2012 году Бобало участвовал в съемках российского документально-игрового сериала «Диверсанты» в качестве режиссера. Сериал посвящен операциям советских разведчиков в гитлеровском тылу. В частности, рассказывалась история советского разведчика-диверсанта Николая Кузнецова, который уничтожал нацистов на территории Украинской ССР.

В следующем году режиссер снял уже короткометражку «Структура кофе, или Абзац». В этой кинокартине главную роль сыграла его жена. Съемки проходили на грант от президента Украины Виктора Януковича. Средства Бобало получил в 2012 году.

В последующие годы заметным проектом режиссера Бобало стал второй сезон сериала «Мамочки» (2015) на телеканале СТС в России. Комедийный телесериал создавался Россией совместно с Украиной.

В фильмографии у Бобало также есть фильмы «Альпинист», «Они закончили войну» и «Украинское кино. Становление».

«Студия «Квартал 95», в которой работал Олег Бобало, основана в 2002 году. Ее основатели – члены коллектива команды КВН «95-й квартал». В 2009 году вышел первый фильм, снятый по сценарию студии, – «Любовь в большом городе», в котором одну из главных ролей сыграл Владимир Зеленский.