Военная операция РФ на Украине. День 301-й

Президент Украины Владимир Зеленский посетит в среду, 21 декабря, Вашингтон и выступит с речью на совместном заседании палаты представителей и сената конгресса, сообщил портал Axios со ссылкой на свои источники. Ожидается, что Зеленский встретится с президентом США Джо Байденом. В подконтрольной Киеву части Запорожской области сообщили о взрывах. В регионе объявили воздушную тревогу. «Газета.Ru» фиксирует хронику событий.