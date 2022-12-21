Военная операция РФ на Украине. День 301-й

Российские и белорусские военнослужащие из состава региональной группировки войск в рамках мероприятий боевого слаживания отрабатывают на одном из полигонов республики ведение боя в городских условиях, сообщила пресс-служба Министерства обороны Белоруссии — ТАСС.
Поселок Шахты им. М.И. Калинина в Калининском районе Горловки частично обесточен в результате обстрела со стороны ВСУ, повреждены линии электропередач, ранена мирная жительница, сообщил мэр города Иван Приходько — ТАСС.
В Белоруссии ограничили въезд в пограничную полосу в трех районах на границе с Украиной. Ограничения действуют в пределах Лоевского, Брагинского и Хойникского районов Гомельской области республики — ТАСС.
Во всех муниципалитетах Приморья пройдут новогодние утренники для детей участников СВО, сообщил губернатор региона Олег Кожемяко — ТАСС.
Глава Энергодара Эдуард Сеновоз пообещал обеспечить жителей теплом к пику холодов в январе — ТАСС.
ВСУ в ночь на среду обстреляли Донецк из реактивной системы залпового огня, выпустив три ракеты, сообщили в ДНР — ТАСС.
Правительство Японии планирует оказать помощь Украине в разминировании, организовав обучение саперов и предоставив оборудования для поиска мин, сообщает Yomiuri.
В подконтрольной Киеву части Запорожской области сообщили о взрывах. В регионе объявили воздушную тревогу — ТАСС.
В ООН сообщили, что не знают о возможном визите Зеленского в штаб-квартиру организации — ТАСС.
США поставят Украине системы противоракетной обороны Patriot, передает агентство Associated Press.
Спикер парламента Венгрии Ласло Кёвер назвал ошибкой «попытку Запада сделать из Украины военную базу» — ТАСС.
Зеленский в ходе своего визита в Вашингтон встретится с президентом США Джо Байденом, их встреча прорабатывается, передает телеканал CNN.
Президент Украины Владимир Зеленский посетит в среду, 21 декабря, Вашингтон и выступит с речью на совместном заседании Палаты представителей и Сената Конгресса, сообщил портал Axios со ссылкой на свои источники.
Владимир ЗеленскийGlobal Look Press
«Франция, поставляя Украине вооружения, автоматически выставляет себя стороной конфликта, говорить о каких-либо гарантиях или посреднической роли ее президента Эмманюэля Макрона безосновательно», — считает бывший посол ЛНР в Москве Родион Мирошник, которого цитирует ТАСС.
Президент Франции Эмманюэль Макрон подтвердил, что уже давно не общался со своим российским коллегой Владимиром Путиным, однако подчеркнул, что перед этим разговором хотел бы созвониться с главой Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Гросси и президентом Украины Владимиром Зеленским — ТАСС.