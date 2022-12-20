Почти 85 тыс. рублей за месяц. Как с 1 января изменятся выплаты по больничному

Фонд социального страхования сообщил 20 декабря, что с начала 2023 года повысится максимальная сумма выплаты по больничному листу. Дневной «потолок» составит 2 736,99 руб., а за месяц (31 день) — 84 846,69 руб. На эти деньги смогут рассчитывать работники, чей трудовой стаж превышает восемь лет. В этом случае по больничному листу можно получить 100% от среднего заработка, но не более суммы, указанной в качестве максимальной, пояснили в пресс-службе ФСС. Подробнее о методике расчета — в материале «Газеты.Ru».

С 1 января 2023 года в России повысится максимальная сумма выплаты по больничному листу. Об этом во вторник, 20 декабря, пишет агентство «Прайм» со ссылкой на пресс-службу Фонда социального страхования (ФСС).

Дневной «потолок» выплат составит 2 736,99 руб., а за месяц (31 день) — 84 846,69 руб., следует из текста.

Уточняется, что на эти деньги смогут рассчитывать работники, чей трудовой стаж превышает восемь лет. В этом случае по больничному листу можно получить 100% от среднего заработка, но не более суммы, указанной в качестве максимальной, пояснили в ФСС.

«Методика расчета остается прежней — оплата больничного напрямую зависит от дохода работника за два предыдущих года и стажа.

Если стаж менее пяти лет, человек получает только 60% от среднего заработка. Если стаж от пяти до восьми лет — пособие составляет 80%», — отметили в Фонде.

Кроме того, с 2023 года выплаты по больничному листу будут получать и сотрудники, работающие по договорам гражданско-правового характера (ГПХ).

1 января вступят в силу поправки ФЗ от 14.07.2022 N 237, по которым дополняется список застрахованных лиц в системе обязательного социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

Застрахованными будут и лица, с которыми заключены гражданско-правовые договоры (ГПД). «Данное новшество означает, что работники-исполнители по ГПД будут иметь право в 2023 году на пособие по временной нетрудоспособности, если в 2022 году сумма страховых взносов, исчисленная страхователями с выплат в его пользу в рамках трудовых отношений, составляла в совокупном размере не менее стоимости страхового года», — рассказали в ФСС.

Стоимость страхового года равна МРОТ на начало года x 12 месяцев x 2,9%. На начало 2022 года МРОТ составлял 13 890 руб. Таким образом, стоимость страхового года для работников по ГПД составит 4 833,72 руб.

При этом если в местности применяется районный коэффициент, то МРОТ должен быть увеличен на него. Расчет пособия по временной нетрудоспособности для работников по договору ГПХ будет таким же, как для работников по трудовым договорам, исходя из заработка за два года или из МРОТ, если доход был маленьким, заключили в Фонде.

Добавим, что в начале декабря в Госдуму внесли законопроект, который предусматривает ежегодные выплаты дополнительной, то есть 13-й, пенсии по старости. Год назад похожий документ поступил от Владимира Жириновского — и получил отрицательное заключение от правительства. Эксперты констатируют и сейчас — вопрос о том, откуда взять необходимые средства (порядка 600 млрд рублей), остается открытым.

На этом фоне средние недельные расходы россиян выросли на 4,4%, подсчитал исследовательский холдинг «Ромир». По его оценкам, индекс составил 6 221 руб. В годовой динамике он вырос на 7%.

Индекс среднего чека за неделю увеличился на 2,6% и в денежном выражении составил 716 руб. (средняя сумма одной покупки в магазине). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года индикатор оказался выше на 3,8%, отмечается в исследовании.