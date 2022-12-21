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«Не переживай, и тебе позвоню»: Макрону — 45

Президенту Франции Эммануэлю Макрону исполнилось 45 лет. Он родился 21 декабря 1977 года в семье ученых, учился в Институте политических исследований и Национальной школе администрации. Карьера будущего главы государства началась со службы инспектором в Министерстве экономики. Затем он работал инвестиционным банкиром в Rothschild & Cie Banque, за что его прозвали «финансовым Моцартом». В 2014 году его назначили министром экономики. В 2017 году Макрон по итогам выборов занял пост президента, а в 2022 году переизбрался.

2018 год был не самым удачным для нового главы государства. Из-за реформ, направленных на поддержание бизнеса, его рейтинг упал, а в народе его прозвали «президентом богачей». В том же году по стране прокатились акции протеста. Сначала на улицы выходили французы, возмущенные поведением его помощника (тот избил демонстрантов), а к концу года из-за повышения цен на бензин во Франции возникло Движение желтых жилетов. Впоследствии они требовали отставки Макрона.

В 2020 году президент Франции ответил на резонансное убийство учителя Самюэля Пати, который показал на уроке карикатуру на пророка Мухаммеда. Макрон призвал граждан страны к терпимости и свободе слова, а также поддержал карикатуры любого рода. Из-за этого возникли протесты среди мусульман.

В этом году Макрон был отмечен как президент, который чаще всех созванивался с российским коллегой Владимиром Путиным по поводу спецоперации на Украине. В связи с этим в Twitter появилось много мемов: Макрона прозвали «психологом» и сравнили с героиней «Гарри Поттера» Гермионой Грейнджер, которая пытается помирить Гарри и Рона.

Еще одна шутка появилась после того, как Макрон утешал после финала Чемпионата мира нападающего сборной Франции по футболу Киллиана Мбаппе. В сети распространилось фото президента и футболиста с подписью: «Не переживай, и тебе позвоню».

Из увлечений у Макрона не только футбол, но и игра на фортепиано.

Что касается личной жизни политика, известно, что в 2007 году он женился на своей бывшей учительнице Брижит Троньё, в которую был влюблен со школьной скамьи. Она старше Макрона на 24 года.

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