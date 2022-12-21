«Пытаются сохранить себе жизнь»: в ЛНР сообщили о дезертирстве украинских военных

Вблизи Соледара украинские военные самовольно покидают свои позиции, сообщил офицер Народной милиции ЛНР Марочко. По его словам, бойцы хотят «сохранить себе жизнь». Кроме того, он утверждает, что они боятся ужесточения наказания за дезертирство. Марочко также рассказал о ситуации в Артемовске, где ВСУ готовятся к боям с российскими военными.

Дезертиры в Соледаре

Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, ссылаясь на данные разведки, сообщил, что мобилизованные украинцы бегут с позиций ВСУ в районе Соледара.

«Не дожидаясь ужесточения мер по дисциплинарным проступкам, часть военнослужащих из числа мобилизованных граждан начали сбегать с позиций и сдаваться органам военного правопорядка», – приводит его слова РИА Новости.

По словам Марочко, они беспокоятся из-за ужесточения наказания за невыполнение приказов. Эти изменения зарегистрированы в законопроекте №8271, который должен регламентировать «особенности несения военной службы в условиях военного положения или в боевой обстановке».

Офицер считает, что, покидая свои позиции, украинские военные, «пытаются сохранить себе жизнь».

По мнению Марочко, они надеются получить относительно небольшие сроки тюремного заключения «по сравнению с новым законопроектом №8271». Мобилизованные украинцы полагают, что документ скоро будет утвержден президентом страны Владимиром Зеленским, передает ТАСС.

19 декабря главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный призвал Зеленского подписать этот закон. Его уже приняла Верховная рада. Согласно документу, наказание за дезертирство и неподчинение старшим по званию может увеличиться с нынешних 3-7 лет лишения свободы до 5-8 лет.

«Поддерживаю соответствующие изменения в законодательстве, принятые Верховной радой, и прошу президента подписать закон», – сказал Залужный в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

Он подчеркнул, что «обнаженные участки фронта» вынуждены закрывать собой другие военные. Это, по мнению Залужного, приводит к увеличению потерь личного состава, территорий и мирных людей, а «так не должно быть».

«Существует ли угроза усиления безнаказанности командиров? Нет, командиры также несут полную юридическую ответственность за свои действия или бездействие», – добавил главнокомандующий ВСУ.

Ситуация в Соледаре

Что касается общей ситуации в Соледаре, накануне, 20 декабря, Марочко заявил о направлении дополнительных сил украинской армии. Он считает, что взятие российскими военными под свой контроль Яковлевки, расположенной в семи километрах северо-восточнее от Соледара, «всерьез обеспокоило украинских военачальников». О взятии Яковлевки российское Минобороны заявило 18 декабря.

«Для остановки продвижения наших подразделений и предотвращения взятия в полукольцо украинской группировки войск с населенного пункта Миньковка в район Соледара отправлен резервный батальон», – приводит его слова ТАСС.

По словам Марочко, Украина частично перенаправила штурмовые подразделения ВСУ, задействованные в Северске, чтобы ударить по «флангу продвигающихся подразделений» сил РФ.

Ситуация в Артемовске

В Артемовске (укр. Бахмут), который расположен от Соледара в 15 км, украинские войска готовят городские условия для ведения боевых действий, утверждает офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

«Отмечено возведение фортификационных сооружений, создание укрепрайонов и рытье траншей. Также оборудуются огневые точки в квартирах мирных граждан. Подвальные помещения социальных объектов используются в качестве складов РАВ (ракетно-артиллерийского вооружения — прим. ТАСС)», – сказал он агентству.

По словам Марочко, для этого ВСУ привлекают гражданское население: «В большей степени работать заставляют угрозой насилия, но есть случаи, когда оплата производится продуктовыми и гигиеническими наборами, которые поставляют международные гуманитарные организации в виде бесплатной помощи».

17 декабря Telegram-канал RT со ссылкой на очевидцев публиковал видео вырытых в Артемовске окопов.

В тот же день врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал RT, что «в Артемовске (Бахмут) подразделения ДНР и ЧВК «Вагнер» замыкают так называемые клещи. Бои ведутся на окраинах города».