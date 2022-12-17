«Изменений не предлагается». Будет ли увеличен срок службы по призыву

Военком Подмосковья Алексей Астахов опроверг информацию об увеличении срока срочной службы до двух лет. По его словам, в данный момент Минобороны РФ не планирует каких-либо изменений законодательства. Ранее военный комиссар по городам Дмитров, Дубна и Талдом Михаил Фотин сообщил о якобы наличии официальной информации об увеличении срока службы для граждан, которых призовут весной 2023 года до полутора лет, а осенью 2023 года — до двух лет. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Минобороны России не предлагает сейчас каких-либо изменений в сроках военной службы по призыву. Об этом заявил в субботу, 17 декабря, военный комиссар Московской области полковник Алексей Астахов.

Он напомнил, что правовое регулирование в области воинской обязанности и военной службы осуществляется федеральным законом от 28 марта 1998 года №53 «О воинской обязанности и военной службе»:

«Статьей 38 данного ФЗ установлено, что срок военной службы для военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, составляет 12 месяцев.

В настоящее время каких-либо изменений законодательства РФ в части, касающейся изменения сроков военной службы по призыву, Минобороны России не предлагается», — приводит ТАСС слова Астахова.

Ранее военный комиссар по городам Дмитров, Дубна и Талдом Московской области подполковник Михаил Фотин сообщил телекомпании «Вечерний Дмитров» о наличии официальной информации от военкома Подмосковья о якобы увеличении срока службы для граждан, которых призовут весной 2023 года до полутора лет, а осенью 2023 года — до двух лет.

«Граждане, призванные весной, будут служить полтора года, а призванные осенью 2023 года будут служить уже два года», — утверждал он.

Сейчас этот сюжет удален с сайта телекомпании. «Я там много, что сказал. Все зависит от того, как смонтировали. По-разному можно смонтировать материал, который вы получаете», — отметил Фотин в беседе с порталом MSK1.RU .

Позднее он заявил, что данное видео было записано два года назад. На вопрос журналиста, почему в ролике идет речь о «приостановке» мобилизации, Фотин не ответил. Отметим, что необходимость увеличения срока службы военком объясняет в том числе и расширением НАТО за счет «северных соседей» России. При этом Финляндия и Швеция подали заявку на вступление в Североатлантический альянс только в 2022 году.

Добавим, что в начале ноября глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что увеличение продолжительности срочной службы до двух лет вряд ли приведет к повышению боеспособности российской армии.

«Современные вооружения требуют профессиональных военных и постепенного перехода к большей численности контрактников», — пояснил свою позицию сенатор.

В то же время он указал на важность консультаций по этому вопросу в парламенте, подчеркивая, что «принимать решение [предстоит] военному ведомству, и людям должны быть понятны основания этого решения».

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуация с увеличением срока службы по призыву в армии зависит от Министерства обороны РФ, а в самом Кремле «нет позиции по данной теме».

Напомним, 1 ноября 2022 года в России стартовал осенний призыв граждан на военную службу. По указу президента на военную службу планируется направить 120 тыс. человек.

Нынешняя призывная кампания «никак не связана с проведением специальной военной операции на Украине», утверждает портал Объясняем.рф. Мероприятия призыва будут проводиться в плановом порядке, в сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

«Большинство призывников будут направлены в учебные соединения и воинские части, где в срок до пяти месяцев освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность. По окончании обучения в соответствии с полученными навыками они будут направлены в войска для эксплуатации современных образцов вооружения и военной техники», — говорится в публикации.

Официальных сообщений об окончании осеннего призыва пока не было. Из-за высокой загруженности военкоматов, связанной с частичной мобилизацией, начало осеннего призыва сдвинули на один месяц. Ожидается, что он завершится 31 декабря.