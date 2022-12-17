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«Изменений не предлагается». Будет ли увеличен срок службы по призыву

Военком Московской области Астахов опроверг данные об увеличении срока службы до двух лет

Военком Подмосковья Алексей Астахов опроверг информацию об увеличении срока срочной службы до двух лет. По его словам, в данный момент Минобороны РФ не планирует каких-либо изменений законодательства. Ранее военный комиссар по городам Дмитров, Дубна и Талдом Михаил Фотин сообщил о якобы наличии официальной информации об увеличении срока службы для граждан, которых призовут весной 2023 года до полутора лет, а осенью 2023 года — до двух лет. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Минобороны России не предлагает сейчас каких-либо изменений в сроках военной службы по призыву. Об этом заявил в субботу, 17 декабря, военный комиссар Московской области полковник Алексей Астахов.

Он напомнил, что правовое регулирование в области воинской обязанности и военной службы осуществляется федеральным законом от 28 марта 1998 года №53 «О воинской обязанности и военной службе»:

«Статьей 38 данного ФЗ установлено, что срок военной службы для военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, составляет 12 месяцев.

В настоящее время каких-либо изменений законодательства РФ в части, касающейся изменения сроков военной службы по призыву, Минобороны России не предлагается», — приводит ТАСС слова Астахова.

Ранее военный комиссар по городам Дмитров, Дубна и Талдом Московской области подполковник Михаил Фотин сообщил телекомпании «Вечерний Дмитров» о наличии официальной информации от военкома Подмосковья о якобы увеличении срока службы для граждан, которых призовут весной 2023 года до полутора лет, а осенью 2023 года — до двух лет.

«Граждане, призванные весной, будут служить полтора года, а призванные осенью 2023 года будут служить уже два года», — утверждал он.

Сейчас этот сюжет удален с сайта телекомпании. «Я там много, что сказал. Все зависит от того, как смонтировали. По-разному можно смонтировать материал, который вы получаете», — отметил Фотин в беседе с порталом MSK1.RU .

Позднее он заявил, что данное видео было записано два года назад. На вопрос журналиста, почему в ролике идет речь о «приостановке» мобилизации, Фотин не ответил. Отметим, что необходимость увеличения срока службы военком объясняет в том числе и расширением НАТО за счет «северных соседей» России. При этом Финляндия и Швеция подали заявку на вступление в Североатлантический альянс только в 2022 году.

Добавим, что в начале ноября глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что увеличение продолжительности срочной службы до двух лет вряд ли приведет к повышению боеспособности российской армии.

«Современные вооружения требуют профессиональных военных и постепенного перехода к большей численности контрактников», — пояснил свою позицию сенатор.

В то же время он указал на важность консультаций по этому вопросу в парламенте, подчеркивая, что «принимать решение [предстоит] военному ведомству, и людям должны быть понятны основания этого решения».

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуация с увеличением срока службы по призыву в армии зависит от Министерства обороны РФ, а в самом Кремле «нет позиции по данной теме».

Напомним, 1 ноября 2022 года в России стартовал осенний призыв граждан на военную службу. По указу президента на военную службу планируется направить 120 тыс. человек.

Нынешняя призывная кампания «никак не связана с проведением специальной военной операции на Украине», утверждает портал Объясняем.рф. Мероприятия призыва будут проводиться в плановом порядке, в сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

«Большинство призывников будут направлены в учебные соединения и воинские части, где в срок до пяти месяцев освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность. По окончании обучения в соответствии с полученными навыками они будут направлены в войска для эксплуатации современных образцов вооружения и военной техники», — говорится в публикации.

Официальных сообщений об окончании осеннего призыва пока не было. Из-за высокой загруженности военкоматов, связанной с частичной мобилизацией, начало осеннего призыва сдвинули на один месяц. Ожидается, что он завершится 31 декабря.

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