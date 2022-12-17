Военная операция РФ на Украине. День 297-й

Постпред РФ при международных организациях в Вене Ульянов заявил, что прямые трехсторонние переговоры Москвы, Киева и МАГАТЭ по защитной зоне вокруг ЗАЭС невозможны по причине нынешнего состояния отношений Москвы и Киева. «Поэтому (гендиректору МАГАТЭ) Рафаэлю Гросси приходится заниматься «челночной дипломатией», общаясь поочередно то с российской, то с украинской стороной», — констатировал заявил Ульянов.
Метро Киева работает только в качестве укрытия — столичная администрация.
«Метро продолжает работать только как укрытие. «Киевпасстранс» запустил автобусы, частично дублирующие маршруты метрополитена», — говорится в сообщении в Telegram-канале администрации столицы Украины.
❗️ В центре Донецка прогремело не менее 10 взрывов, сообщает корреспондент ТАСС.
Ночью агентство сообщало со ссылкой на представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, что со стороны ВСУ прилетели шесть ракет из РСЗО «Град» по Буденновскому району города.
Российский президент Владимир Путин ознакомился с работой объединенного штаба родов войск, которые принимают участие в спецоперации, сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
По его словам, глава государства работал там в течение всего дня 16 декабря. «Глава государства ознакомился с работой штаба, заслушал доклад о ходе СВО, а также провел совещание и отдельные встречи с командующими»,— отметил Песков.
Кроме того, он заслушал предложения военачальников о планах ближайших и среднесрочных действий.