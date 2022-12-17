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Политика

Военная операция РФ на Украине. День 297-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 297-й день

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Боевая работа расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» Западного военного округа в зоне проведения специальной военной операции

Боевая работа расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» Западного военного округа в зоне проведения специальной военной операции

Пресс-служба Минобороны РФ
Путин посетил объединенный штаб родов войск, которые задействованы в спецоперации на Украине. Киевское метро возобновило свою работу. В центре Донецка прогремели как минимум 10 взрывов. Постпред РФ при международных организациях в Вене заявил, что прямые трехсторонние переговоры Москвы, Киева и МАГАТЭ по защитной зоне вокруг ЗАЭС невозможны. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
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8:45

8:40

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что с 8:30 (мск) киевское метро возобновило работу.

8:37

8:35

Постпред РФ при международных организациях в Вене Ульянов заявил, что прямые трехсторонние переговоры Москвы, Киева и МАГАТЭ по защитной зоне вокруг ЗАЭС невозможны по причине нынешнего состояния отношений Москвы и Киева. «Поэтому (гендиректору МАГАТЭ) Рафаэлю Гросси приходится заниматься «челночной дипломатией», общаясь поочередно то с российской, то с украинской стороной», — констатировал заявил Ульянов.

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Сурен./Wikimedia Comons
8:32

Метро Киева работает только в качестве укрытия — столичная администрация.

«Метро продолжает работать только как укрытие. «Киевпасстранс» запустил автобусы, частично дублирующие маршруты метрополитена», — говорится в сообщении в Telegram-канале администрации столицы Украины.

8:25

8:18

❗️ В центре Донецка прогремело не менее 10 взрывов, сообщает корреспондент ТАСС.

Ночью агентство сообщало со ссылкой на представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, что со стороны ВСУ прилетели шесть ракет из РСЗО «Град» по Буденновскому району города.

8:12

Российский президент Владимир Путин ознакомился с работой объединенного штаба родов войск, которые принимают участие в спецоперации, сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

По его словам, глава государства работал там в течение всего дня 16 декабря. «Глава государства ознакомился с работой штаба, заслушал доклад о ходе СВО, а также провел совещание и отдельные встречи с командующими»,— отметил Песков.

Кроме того, он заслушал предложения военачальников о планах ближайших и среднесрочных действий.

8:05

Доброе утро, дорогие читатели. «Газета.Ru» продолжает следить за ситуацией, связанной со спецоперацией на Украине.

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