Военная операция РФ на Украине. День 297-й

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Российский президент Владимир Путин ознакомился с работой объединенного штаба родов войск, которые принимают участие в спецоперации, сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

По его словам, глава государства работал там в течение всего дня 16 декабря. «Глава государства ознакомился с работой штаба, заслушал доклад о ходе СВО, а также провел совещание и отдельные встречи с командующими»,— отметил Песков.

Кроме того, он заслушал предложения военачальников о планах ближайших и среднесрочных действий.