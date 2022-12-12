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Политика

Военная операция РФ на Украине. День 292-й

Онлайн-трансляция военной операции ВС РФ на Украине — 292-й день

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Работа с ракетными системами залпового огня «Град» на ремонтной базе ВС РФ на Херсонском направлении специальной военной операции

Работа с ракетными системами залпового огня «Град» на ремонтной базе ВС РФ на Херсонском направлении специальной военной операции

Евгений Биятов/РИА Новости
Байден созвонился с Зеленским и обсудил с ним российские удары по украинской энергетической инфраструктуре — Вашингтон и дальше будет поставлять Киеву системы противовоздушной обороны, сообщил президент США. Пушилин заявил о продвижении союзных сил по всей линии фронта. ВСУ дважды за ночь обстреляли город Горловку. Сегодня ночью в Киеве была объявлена воздушная тревога. «Газета.Ru» ведет хронику текущих событий.
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9:10

8:50

Президент США Джо Байден 11 декабря в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил о приоритетах Вашингтона по укреплению противовоздушной обороны украинского государства, передает пресс-служба Белого дома.

Как говорится в заявлении, американский лидер «подчеркнул приоритетные меры» Соединенных Штатов «по укреплению воздушной обороны Украины через помощь в безопасности».

Байден приветствовал заявление Зеленского о готовности к «справедливому миру», основанному на «фундаментальных принципах» устава ООН.

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Джо Байден и Владимир Зеленский во время встречи в Белом доме, Вашингтон, 2021 год

Global Look Press
8:25

Минобороны РФ:

«На полигонах в Республике Беларусь военнослужащие Вооруженных Сил РФ, входящие в состав региональной группировки войск, продолжают курс интенсивной боевой подготовки. В настоящее время мотострелки ЗВО отрабатывают штурм укрепленных районов. При помощи бронетехники они блокируют условного противника в населенном пункте и, действуя малыми группами, ведут учебные уличные бои».

8:20

8:12

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что союзные войска продвигаются вдоль всей линии соприкосновения.

8:05

Воздушная тревога в ночь объявлена в Киеве — ТАСС

8:03

ВСУ дважды обстреляли из ствольной артиллерии Горловку в ДНР, сообщили в республике.

8:00

Доброе утро, уважаемые читатели. Мы продолжаем наблюдать за ходом боевых действий ВС РФ на Украине.

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