«Перспектива ядерной войны становится слишком близкой». В США объяснили, почему

Ситуация на Украине увеличивает риск ядерной конфронтации, пишет экс-сотрудник Белого дома Пол Крейг Робертс. По его оценкам, Россия «находится в состоянии войны с Украиной и США/НАТО». Автор также отметил, что лично он предпочел бы победу России. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Действия США и НАТО на Украине увеличивают риск ядерной конфронтации — с таким утверждением на своем сайте выступил Пол Крейг Робертс, экс-сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана.

По его словам, госсекретарь США Энтони Блинкен якобы заблокировал переговоры между РФ и Украиной, заявив, что «политика США заключается в изгнании России с аннексированных территорий, включая Крым».

«Заявление Байдена о том, что США будут использовать ядерное оружие против неядерных угроз, и знание того, что ядерное оружие США развернуто вблизи России, вынуждают Путина отказаться от своего обещания не применять ядерное оружие первым», — утверждает 83-летний Робертс. «Войны — продукт деятельности людей, а люди эмоциональны и глупы. Они совершают ошибки», — пишет бывший сотрудник Белого дома.

«Для Кремля должно быть само собой разумеющимся, что чем дольше будет продолжаться конфликт и антироссийская пропаганда, тем труднее Западу сдаться. Престиж и прогнозы под угрозой. Поскольку Украине грозит поражение, будет агитация за отправку американских и европейских солдат. Сначала будут утверждать, что для поддержки Украины в тот или иной момент нужна только одна дивизия. Затем, чтобы спасти эту дивизию, потребуется другая. Все это мы видели во Вьетнаме.

Сдержанное поведение Путина дает зеленый свет для более масштабных провокаций со стороны Вашингтона. Эти провокации набирают обороты. России необходимо использовать силу для быстрого прекращения войны, прежде чем она выйдет из-под контроля.

Да, я бы предпочел, чтобы Россия выиграла войну, чем чтобы конфликт перерос в ядерную войну», — заключил автор.

Уничтожена половина энергоинфраструктуры

Как рассказали 12 декабря в офисе президента Украины, Владимир Зеленский в беседе с американским лидером Джозефом Байденом сообщил, что практически половина энергоинфраструктуры Украины уничтожена в результате ракетных ударов.

«Украинский лидер проинформировал Байдена о последствиях российского ракетного террора, в результате которого уничтожены около 50% энергетической инфраструктуры», — следует из пресс-релиза по итогам телефонного разговора глав двух государств.

На этом фоне в энергосистеме страны сохраняется значительный дефицит мощности, проинформировали в «Укрэнерго». Президент Украины призвал Байдена помочь с формированием противовоздушной обороны.

С 10 октября ВС РФ наносят удары оружием большой дальности «по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины», следует из сообщений Минобороны России. Как заявил президент РФ Владимир Путин, «это ответ на устроенный Киевом теракт на Крымском мосту и другие атаки на гражданские объекты в России».