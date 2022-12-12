«Все происходит абсолютно по закону». Чем закончится скандал о драке с участием Лепса

Уголовное дело о драке с участием певца Григория Лепса, скорее всего, будет прекращено. Адвокат потерпевшего Евгений Хейфец сообщил, что достигнуто примирение сторон. По его словам, исполнитель компенсировал нанесенный им вред петербуржцу Дмитрию Горбачеву. Пока неизвестно, сколько денег в итоге заплатил Лепс. Напомним, поводом для драки стал отказ посетителя бара сыграть с певцом в нарды на $10 тыс. В итоге Лепсу грозило до двух лет лишения свободы. Примирение сторон может быть оформлено в суде или на стадии дознания. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Григорий Лепс возместил моральный и материальный ущерб пострадавшему в драке с ним петербуржцу Дмитрию Горбачеву — об этом в понедельник, 12 декабря, сообщает РБК со ссылкой на адвоката потерпевшего:

«Подтверждаю, что достигнуто примирение сторон. Мы подали ходатайство о прекращении уголовного дела», — рассказал Евгений Хейфец.

Однако на данный момент дело все еще расследуется, уточнил он в беседе с «Газетой.Ru»:

«Дело небольшой тяжести, что экспертиза подтвердила. В рамках дела небольшой тяжести потерпевший, в случае, если ему принесены извинения и возмещен причиненный вред, может подать заявление о прекращении уголовного преследования, и все происходит согласно законодательству РФ, абсолютно по закону.

Примирение может быть в суде или на стадии дознания, как решат правоохранительные органы».

Хейфец при этом отказался раскрывать сумму, которую Лепс заплатил пострадавшему. «До свидания. Комментариев нет и не будет естественно», — заключил он.

«Сыграть в нарды на $10 тыс.»

Напомним, что громкий скандал с участием исполнителя разгорелся на прошлой неделе. Сообщалось, что Лепс якобы напал на посетителя петербургского бара из-за отказа сыграть c ним в нарды на $10 тыс. (628 150 рублей по текущему курсу ЦБ РФ — «Газета.Ru»).

«В баре Finnegan's музыкант предложил петербуржцу сыграть на 10 тысяч долларов. Мужчина сказал, что такой суммы у него нет. После оппоненты решили разобраться на улице», — передает Telegram-канал 112.

Адвокат потерпевшего утверждал, что первый удар певец нанес в пабе, расположенном на Московском проспекте. Кроме того, на камеру видеонаблюдения попала потасовка на улице возле входа в заведение. По факту драки полиция возбудила уголовное дело (п. «а» ч. 2 ст. 115 УК РФ — «умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений»).

Санкция этой статьи предусматривает до двух лет лишения свободы. При этом потерпевший дал показания, что именно Лепс нанес ему удар, который привел к травме.

По его словам, певец якобы ударил его по лицу и сломал нос, а позднее на улице охранник Лепса и сам певец нанесли ему еще несколько ударов.

Комментируя ситуацию «Газете.Ru», адвокат Александр Добровинский предполагал, что Лепс избежит наказания. «Если в деле и фигурирует слово «нос», то, скорее всего, по отношению к третьему лицу. Так что Лепсу едва ли стоит о чем-то переживать», — говорил он.

«Из-за гастролей нервы, конечно, сдают»

Сама драка произошла 2 декабря после юбилейного концерта Лепса в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге, который также не обошелся без инцидентов – артист швырнул микрофон об пол во время исполнения песни, а затем покинул сцену.

Позднеее в соцсетях певца появилось сообщение, в котором говорилось, что «концерт был непростой», а сам Лепс «приболел».

На этом фоне представители отечественного шоу-бизнеса поддержали Григория Лепса. «Что спровоцировало его пустить в ход кулаки? Знаю его 20 лет. Из-за гастролей нервы, конечно, сдают в каких-то ситуациях, в которых есть негатив», — сказал народный артист РФ Александр Серов в эфире телеканала НТВ.

«Гриша мне не чужой, с Валерией они кумовья. Я его уважаю как человека и артиста. Но это не повод, мы должны учиться делать друг другу замечания, не должны обижаться, ведь мы этого требуем от других», — отметил в свою очередь продюсер Иосиф Пригожин.

Добавим, что минувшим летом Лепс выбыл из топ-10 музыкальных исполнителей, которым доверяют россияне. Не вошел он в первую десятку инфлюенсеров и по итогам исследования, проведенного холдингом «Ромир» этой осенью.

Интересно, что Лепса могут затронуть новые санкции ЕС, содержание которых сейчас прорабатывается в Брюсселе, пишет Eurobserver.