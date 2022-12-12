«Тела извлекут и обвинят Россию». Что сообщают о расстреле людей в Бериславе

В Бериславе, расположенном в подконтрольной Киеву части Херсонской области, украинские силовики расстреляли 20 человек, сообщили РИА Новости. Сейчас СБУ готовит провокацию с их телами, чтобы обвинить Россию в «новых преступлениях». Ранее губернатор региона Владимир Сальдо предупреждал, что в Херсонской области после прихода ВСУ может повториться постановочная провокация, как в Буче.

Служба безопасности Украины расстреляла 20 человек в городе Берислав в подконтрольной Киеву части Херсонской области и в связи с этим готовит провокацию против России. Об этом РИА Новости сообщил представитель российских силовых структур, ссылаясь на украинские источники.

«По информации от наших источников в СБУ, на территории Бериславского машиностроительного завода сотрудниками СБУ были расстреляны 20 человек из числа сотрудничавших с Россией летом-осенью этого года мирных граждан и бывших работников правоохранительных органов Берислава из числа местного населения», — цитирует агентство собеседника.

По его словам, украинские спецслужбы сейчас готовятся к постановочной съемке, на которой они извлекут тела убитых и обвинят в преступлении российских военных.

Херсонская область вместе с Запорожской, а также ЛНР и ДНР вошли в состав России 5 октября после проведенных в регионах референдумах.

Российские СМИ, военкоры и тематические Telegram-каналы неоднократно сообщали о репрессиях против жителей Херсонской области, после того, как Минобороны РФ 9 ноября начало отвод российских войск на левый берег Днепра.

Так, в пресс-службе врио главы региона Владимир Сальдо в середине ноября сообщали, что украинские силовики начали преследовать жителей Херсона после того, как в город вошли ВСУ.

«Уже есть данные о репрессиях в отношении мирных жителей, просто продолжавших работать в последние месяцы. Можно ожидать любых провокаций — от высылки из Херсона всех оставшихся жителей до повреждения плотины Каховской ГЭС», — говорилось в сообщении.

Приезд в Херсон украинского президента он сравнил с инцидентом в городе Буча Киевской области, где были обнаружены тела мирных жителей. Украинские власти тогда обвинили в их убийстве российских военных, в Москве неоднократно отрицали свою причастность к гибели гражданского населения и заявляли о провокации.

«Очень напоминает ситуацию, когда глава преступного режима в апреле приехал в Бучу посмотреть на последствия кровавой провокации, устроенной его боевиками и палачами. Сценарий в Херсоне может быть тот же, ведь планы для этого «артиста» пишут одни и те же сценаристы», — сообщали представители Сальдо.

Тогда же агентство Associated Press опубликовало снимки, на которых видны привязанные к фонарным столбам жители Херсона. По данным агентства, самосуд устроили бойцы ВСУ после того, как заняли город. Привязанные люди назывались «коллаборантами», сотрудничавшими с российскими военными. Киев в свою очередь через несколько дней после прихода ВСУ в Херсон запретил ряду западных изданий и журналистов работать в Херсоне и выкладывать фото и видео из города. Кроме того, украинские власти официально заявляли, что в столице региона будет проходить «фильтрация» населения.

Местные СМИ писали, что после занятия Херсона украинскими войсками, в городе начались регулярные проверки на улицах. Были сообщения, что ВСУ могли скрутить и увести в неизвестном направлении просто за русскую речь. Облавы проходили и на жителей окрестных сел, которые брали гуманитарную помощь от россиян.

В ноябре пророссийские Telegram-каналы распространили информацию, что украинские силовики расстреляли в Херсоне 39 человек, еще 74 увели в неизвестном направлении. Также появились кадры со связанными окровавленными мужчинами, которых называют «жертвами украинских карателей».

Позже Сальдо рассказал, что фильтрационными мероприятиям подвергаются абсолютно все жители подконтрольной Киеву территории Херсонской области. По его словам, ВСУ ищут не только «коллаборантов», но и тех, кто помогал организовывать референдум о вхождении региона в состав РФ.

В декабре РИА Новости со ссылкой на активиста херсонского подполья сообщали, что украинские солдаты и силовики после прихода в город практически не занимаются обеспечением жизнедеятельности населения, а проводят только репрессивные мероприятия.