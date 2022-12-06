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Политика

Военная операция РФ на Украине. День 286-й

Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 286-й день

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Работа железнодорожных войск в Херсонской области

Работа железнодорожных войск в Херсонской области

Евгений Биятов/РИА Новости
Губернатор Курской области сообщил о возгорании нефтенакопителя в результате атаки беспилотника в районе аэродрома. В Польше сообщили о гибели двух поляков из «Интернационального легиона» на Украине. Госсекретарь США заявил, что Штаты помогают Украине вернуть территории, занятые Россией с 24 февраля. По его словам, создание международного трибунала по Украине «находится на столе». Совет Безопасности ООН 6 декабря проведет заседание по гуманитарной ситуации на Украине. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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08:54

Работа насосных станций, котельных в Кривом Роге на Украине восстановлена, сообщил глава городской военной администрации Александр Вилкул — РИА Новости.

08:52

Заявление Рогова об обстреле промзоны Запорожской АЭС.

08:46

Химзавод «Стирол» в Горловке в ДНР попал под обстрел, никто не пострадал, сообщил мэр города Иван Приходько — РИА Новости.

08:44

Кадры организации доставки почтовых отправлений военнослужащим на передовую.

08:36

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил об обстреле промзоны Запорожской АЭС со стороны ВСУ — ТАСС.

08:34

В Совфеде заявили об отсутствии инициатив о повышении НДФЛ для уехавших россиян — ТАСС.

08:32

08:30

В Херсонской области пообещали не изымать гривну у населения после прекращения ее оборота — ТАСС.

08:27

Боевая работа вертолетов Ка-52 и Ми-24.

08:25

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о возгорании нефтенакопителя в результате атаки беспилотника в районе аэродрома — ТАСС.

08:24

Совет Безопасности ООН 6 декабря проведет заседание по гуманитарной ситуации на Украине — ТАСС.

08:23

В Госдепе заявили, что потенциальная оперативная совместимость войск Украины с силами НАТО повысилась в последние месяцы — ТАСС.

08:22

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал пересмотреть антироссийские санкции — ТАСС.

Он также поддержал слова президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что цена конфликта на Украине разная для ЕС и США, хотя они и придерживаются одних и тех же принципов.

08:21

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что создание международного трибунала по Украине «находится на столе» — ТАСС.

08:20

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель считает необходимым в первую очередь обсуждать гарантии безопасности для Украины и только потом для России — ТАСС.

08:18

Аэродром в Курской области подвергся атаке беспилотника.

08:16

Министр обороны Украины Алексей Резников и глава Пентагона Ллойд Остин обсудили по телефону усиление системы противовоздушной обороны ВСУ — ТАСС.

08:14

Россия до сих пор продолжает производство крылатых ракет, несмотря на санкции — ТАСС со ссылкой на газету The New York Times.

08:12

Канада выделит Украине 15 миллионов канадских долларов (11 миллионов долларов США) на поставки оборудования для разминирования территорий — РИА Новости со ссылкой на издание Globe and Mail.

08:10

США хотят, чтобы мирные переговоры по Украине принесли справедливый и длительный мир, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен — РИА Новости.

08:08

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты сфокусированы на помощи Украине вернуть территории, занятые Россией с 24 февраля — РИА Новости.

08:05

На Украине погибли два польских наемника «Интернационального легиона», воевавшие на стороне ВСУ поляки Януш Шеремета и Кшиштоф, написал в Twitter журналист Polsat News Матеуш Лаховский — РИА Новости.

08:00

Доброе утро, дорогие читатели. «Газета.Ru» продолжает следить за ходом военной спецоперации на Украине.

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