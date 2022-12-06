«Нанесен значительный урон». Шойгу раскрыл потери ВСУ за ноябрь

Глава Минобороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ сообщил, что потери ВСУ в ноябре составили более 8,3 тыс. военнослужащих. По его словам, за последнее время российские военные взяли под контроль шесть населенных пунктов в Донбассе.

По данным Шойгу, ВСУ потеряли за ноябрь более 8 тыс. военнослужащих, а также много техники, в том числе самолеты.

«Потери противника за ноябрь составили более 8 300 военнослужащих, 5 самолетов, 10 вертолетов, 149 танков и более 300 боевых бронированных машин», — заявил Шойгу.

За последнее время под контроль ВС РФ перешел ряд населенных пунктов Донбасса: Майорск, Павловка, Опытное, Андреевка, Белогоровка Южная и Курдюмовка, добавил министр.

«На Луганско-Донецком и Южнодонецком направлениях нанесен значительный урон живой силе и технике ВСУ», — отметил Шойгу.

Министр подчеркнул, что украинские власти стремятся создать видимость ядерной угрозы, при этом продолжают обстреливать ЗАЭС. Только за последние 2 недели, по его словам, ВСУ выпустили по атомной станции более трех десятков крупнокалиберных снарядов.

«Наши подразделения принимают все меры по обеспечению безопасности Запорожской атомной электростанции. В свою очередь киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать данный объект. Только за последние две недели по станции со стороны ВСУ выпущено 33 крупнокалиберных снаряда», — сказал Шойгу.

Он уточнил, что большинство снарядов перехватили российские средства противовоздушной обороны, «однако некоторые из них все же поражают объекты, влияющие на безопасное функционирование атомной станции»». Российские военные тем не менее принимают необходимые меры для обеспечения безопасной работы ЗАЭС, а также других критически важных объектов на новых территориях.

«Классифицируем атаки украинских войск как ядерный терроризм», — подчеркнул Шойгу.

Также министр рассказал, что ВС РФ наносят массированные удары высокоточным оружием большой дальности по системе военного управления ВСУ, предприятиям ОПК и связанным с ними объектам «для сокрушения военного потенциала Украины».

Кроме того, обсуждая тему нового учебного года в структурах Минобороны, Шойгу отметил, что подготовка российских военнослужащих теперь будет проходить с учетом опыта спецоперации на Украине.

«Главный упор будет сделан на совершенствовании профессиональных навыков всех категорий военнослужащих с учетом опыта проведения специальной военной операции», — сказал он.

Подготовка мобилизованных и новые вооружения

В ходе совещания неделю назад Шойгу рассказал, что к обучению 300 тыс. мобилизованных привлекли около трех тыс. инструкторов. Он также предложил создать в России еще 16 военных учебных центров для студентов.

«Задействовано более ста полигонов на территории нашей страны и Республики Беларусь. За два месяца обучено свыше 300 тыс. резервистов, в том числе добровольцев», — сказал Шойгу.

По его словам, там подготовили около 8 тыс. экипажей боевых машин и танков, расчетов артиллерийских систем, средств ПВО, комплексов беспилотной авиации и РЭБ, а также аппаратной связи. В ходе спецоперации, отметил Шойгу, российские военные активно тестируют новые способы боевого применения ракетных войск и артиллерии — в том числе беспилотники в качестве разведывательно-ударных огневых комплексов.

«Эффективное огневое поражение противника — важная составляющая успеха боевых действий. Значительная роль в этом отводится ракетным войскам и артиллерии<...> Необходимо продолжить модернизацию и создание перспективных систем с последующим применением их в ходе специальной военной операции», — уверен Шойгу.

Также министр заявил, что части постоянной готовности ВС РФ в следующем году должны быть обеспечены вооружением на уровне 97%.

«В следующем году с учетом дополнительно выделяемых бюджетных средств объем финансирования гособоронзаказа увеличивается практически в 1,5 раза. Это даст возможность обеспечить соединения и воинские части постоянной готовности вооружением и техникой на уровне 97%», — сообщил министр.

Он отметил, что при этом важно сохранить максимально возможный объем производства, а также организовать опережающие поставки в войска — гособоронзаказ при этом, по его словам, будет выполнен на 99%. Шойгу заключил, что из-за военной спецоперации на Украине и объявленной частичной мобилизации в России на всех уровнях контроля и исполнения выросли требования к гособоронзаказу.