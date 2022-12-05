Запрет пропаганды ЛГБТ и новый прожиточный минимум. Какие законы подписал Путин

Подписанный российским президентом закон запрещает пропаганду ЛГБТ — в том числе в кино, соцсетях и литературе. Владимир Путин также утвердил крупные штрафы за нарушения новых норм. Кроме того, он подписал закон, расширяющий перечень мест, где запрещается проводить собрания, митинги, шествия и демонстрации. А также установил новый прожиточный минимум на 2023 год — в размере 14 375 рублей. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Президент России Владимир Путин в понедельник, 5 декабря, подписал несколько законов. Один из них запрещает пропаганду ЛГБТ, передает ТАСС.

Соответствующие поправки внесены в ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Теперь полностью запрещена такая пропаганда в социальных сетях, СМИ, кино, рекламе.

Например, фильм, где есть пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений или предпочтений, не сможет получить прокатное удостоверение», — отмечается в публикации.

«Отдельно запрещено распространение такой информации среди несовершеннолетних — ранее ограничение касалось только материалов об ЛГБТ. Планируется создать механизм, который ограничит доступ детей к прослушиванию или просмотру ЛГБТ-информации на платных сервисах. Для подтверждения возраста нужно будет вводить коды или совершать иные действия», — пишет агентство.

Кроме того, Путин подписал закон о крупных штрафах за пропаганду ЛГБТ, а также педофилии и смены пола. Ресурсы, содержащие эти материалы, Роскомнадзор сможет включать в единый реестр запрещенной информации для последующего ее блокирования.

Также нельзя будет продавать товары, в том числе импортные, с информацией, за распространение которой предусмотрена административная или уголовная ответственность.

Ранее издатели заявили о риске изъятия книг из-за закона о запрете пропаганды ЛГБТ, напоминает РБК. Как отметил президент издательской группы «Эксмо-АСТ» Олег Новиков, размытые формулировки ключевых понятий ставят под угрозу до 50% наименований книг на российском рынке. В зоне риска, по его словам, находится практически вся литература Виктора Пелевина, биография Петра Чайковского и «многое другое».

Где нельзя проводить митинги

Путин также подписал закон, расширяющий перечень мест, где запрещается проводить собрания, митинги, шествия и демонстрации.

В список, в частности, вошли здания органов публичной власти и прилегающие к ним территории, здания аэропортов, железнодорожных и автомобильных вокзалов, портов, здания и территории вузов, школ и больниц, земельные участки, где расположены церкви, а также территории, прилегающие к объектам жизнеобеспечения.

Ранее проводить митинги запрещалось у зданий резиденций президента РФ, судов, экстренных оперативных служб и учреждений ФСИН.

Новый закон даст регионам возможность дополнительно вводить собственные ограничения, расширяя список, если такая мера «обусловлена историческими, культурными, иными объективными особенностями субъекта РФ», пишет РИА Новости.

Прожиточный минимум и выплаты на детей

Кроме того, Путин установил прожиточный минимум на 2023 год — он составит 14 375 руб.

Как следует из подписанного президентом РФ закона, размер прожиточного минимума устанавливается с учетом высокой прогнозируемой инфляции. При этом для трудоспособного населения он составит 15 669 руб., для пенсионеров — 12 363 руб., для детей — 13 944 руб.

Другой закон вводит дополнительные ежемесячные пособия семьям с детьми до трех лет.

В документе отмечается, что выплаты будут производиться из средств материнского капитала, это позволяет получать дополнительное пособие на ребенка в размере одного прожиточного минимума. Оформить выплату смогут семьи, среднедушевой доход в которых не превышает двукратный размер прожиточного минимума.

Также президент подписал закон, позволяющий оплачивать образовательные услуги для детей за счет средств материнского капитала без предъявления в Пенсионный фонд России договора с образовательной организацией.

«Такая возможность предоставляется в случае, если между соответствующей образовательной организацией и территориальным органом ПФР заключено соглашение об информационном взаимодействии. Для получения услуги нужно подать в фонд соответствующее заявление», — говорится в тексте.

Размер маткапитала в 2023 году составит 589,5 тыс. руб. на первого и 779 тыс. руб. на второго ребенка.