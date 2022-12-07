На Западе предложили открыть воздушное пространство над Россией. Но только после окончания спецоперации

Западные страны должны рассмотреть вопрос об открытии воздушного пространства России, но только после завершения боевых действий на Украине, считает гендиректор IATA Уильям Уолш. По его словам, ограничения привели к скоплению самолетов в небе над Европой, что обернулось большими проблемами для авиакомпаний. В будущем это может снизить их конкурентоспособность из-за постоянных задержек рейсов, которые возникают вследствие облета российского воздушного пространства. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) заявили о необходимости возобновить рейсы через воздушное пространство России. Такой шаг нужен для того, чтобы снизить нагрузку на авиакомпании, пояснил гендиректор IATA и бывший глава British Airways Уильям Уолш. Об этом во вторник, 6 декабря, пишет Telegraph.

«Запад должен начать готовиться к открытию российского воздушного пространства, чтобы ослабить давление на авиакомпании», — сказал Уолш.

В публикации британского издания говорится, что воздушное пространство РФ, «охватывающее 11 часовых поясов», было закрыто вскоре после начала российской военной операции на Украине 24 февраля.

«Однако ближневосточные и китайские авиалинии продолжали летать над Россией, хотя пассажирские перевозки последней были ограничены политикой Пекина по борьбе с коронавирусом», — говорится в публикации.

На этом фоне глава IATA ожидает, что Китай ослабит свои ограничения по COVID-19 в следующем году, «освободив население для путешествий по воздуху».

В этом случае китайские авиакомпании будут иметь коммерческое преимущество перед такими авиакомпаниями, как British Airways, чьи рейсы стали дольше в среднем на четыре часа, чтобы облететь воздушное пространство России.

«Мы должны обратить внимание на открытие российского воздушного пространства. Мы должны стремиться вновь открыть воздушное пространство России, чтобы сделать его доступным для всех авиакомпаний для транзита через традиционные сибирские рейсы, чтобы Европа могла получить доступ к Азии наиболее эффективным способом», — считает Уолш.

В то же время он полагает, что открытие российского воздушного пространства «не должно происходить до тех пор, пока продолжается война на Украине».

По данным Международной организации гражданской авиации (ICAO), в 2019 году Россия получила $1,7 млрд в виде сборов за пролет над своей территорией, что стало мировым рекордом.

Уолш констатировал, что запреты на полеты в воздушном пространстве России и Украины стали серьезной проблемой для авиакомпаний, поскольку «в небе над Европой становится все больше людей».

По его словам, объем трафика, который проходит через Европу, увеличился, и в долгосрочной перспективе перевозчикам «придется вернуться к более нормальной работе».

«Я думаю, мы должны надеяться, что боевые действия прекратятся, когда закончится война», — заключил он.

В последние недели авиакомпании на континенте начали лоббировать в Брюсселе вопрос о пересмотре запрета на полеты в воздушном пространстве России, отмечает Telegraph.

«Давление со стороны авиакомпаний возникло несмотря на то, что в ноябре голландский суд признал трех человек виновными в сбитии малайзийского авиалайнера MH17 в 2014 году. Эти трое входили в состав российской вооруженной группировки, ответственной за крушение самолета, в результате которого погибли 298 человек», — говорится в материале.

Ричард Брэнсон, основатель Virgin Atlantic и, по данным Telegraph, близкий друг президента Украины Владимира Зеленского, ранее заявил, что поддерживает запрет китайских авиакомпаний на полеты в Великобританию через воздушное пространство России. В свою очередь исполнительный директор Virgin Atlantic Шай Вайс считает, что лидеры Великобритании и ЕС должны обеспечить «равные правила игры» между авиакомпаниями в отношении полетов над Россией.

27 февраля — через три дня после начала российской спецоперации на Украине — глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о запрете на полеты авиакомпаний РФ во всем воздушном пространстве ЕС. В ответ на это и аналогичные решения других западных стран Росавиация запретила полеты над Россией без специального разрешения авиаперевозчикам из 36 государств, в том числе из стран Евросоюза, Норвегии, Канады, Великобритании и др.