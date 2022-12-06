«Дождь»* лишили права на вещание в Латвии. Даже в YouTube

Национальный совет по электронным СМИ Латвии аннулировал лицензию на вещание телеканала «Дождь», заявил председатель совета Иварс Аболиньш в Twitter. Решение вступит в силу в ночь на 8 декабря. За «Дождь» вступилась международная организация «Репортеры без границ», однако это не помогло. Что привело к такому решению Риги — в материале «Газеты.Ru».

По словам председателя Национального совета по электронным СМИ Латвии Иварса Аболиныша, руководство телеканала не отдавало себе отчет о серьезности каждого отдельного нарушения.

«В связи с угрозой национальной безопасности и общественному порядку, сегодня утром NEPLP принял решение отменить разрешение на трансляцию телеканала Дождь» (организация включена Минюстом в список иноагентов), — написал Аболиньш.

Решение вступит в силу в ночь на 8 декабря, с этого дня телеканал должен прекратить вещание в Латвии. Учитывая, что «Дождь» транслирует свои программы не только на ТВ, но и на YouTube, Совет попросит об установке геоблокировки телеканала на этой платформе, чтобы контент стал недоступен в Латвии.

Решение НСЭСМИ может быть обжаловано.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ситуацию с телеканалом примером ошибочных иллюзий, что где-то лучше и свободнее, чем в России.

«Все время кому-то кажется, что где-то лучше, чем дома, и все время кому-то кажется, что где-то свобода, а дома несвобода. Это один из ярких примеров, который демонстрирует ошибочность таких иллюзий», — сказал Песков журналистам.

Злоключения «Дождя»

Неприятности телеканала начались в начале декабря. Поводов для претензий со стороны латвийских властей было три. В первом случае в эфире телеканала была показана карта РФ с включенным в нее Крымом, а во втором случае – оговорка ведущего Алексея Коростелева, который в прямом эфире заявил, что «Дождь» помогает российским военнослужащим. Также издание Baltijas Balss сообщило, что вещание телеканала могут прекратить из-за отсутствия звуковой дорожки на национальном языке.

1 декабря в выпуске программы «Здесь и сейчас» Алексей Коростелев попросил делиться с каналом информацией о проблемах российских военнослужащих и сказал, что «мы надеемся, многим военнослужащим в том числе мы смогли помочь, например с оснащением и с просто элементарными удобствами на фронте».

Глава информационной службы «Дождя» Екатерина Котрикадзе извинилась перед зрителями и назвала эту фразу ошибочной и неприемлемой для телеканала. Также она сообщила, что сотрудничество с Коростелевым прекращено.

«Из-за нее у некоторых наших зрителей сложилось впечатление, что телеканал занимается отправкой снаряжения российской армии. Это не так. Телеканал «Дождь» не занимался, не занимается и не будет этим заниматься в дальнейшем», — заявила Котрикадзе.

Также за неточную формулировку ведущего извинился главный редактор Тихон Дзядко (признан в РФ иностранным агентом). В своем Telegram-канале он сообщил, что редакция вырезала фрагмент с заявлением Коростелева из повторов и записи эфира.

«Я оговорился, я не призывал к убийству»

По словам Коростелева, его слова неправильно поняли и вырвали из контекста.

«Я оговорился в эфире, я готов к увольнению ради решений проблем канала <...>, но я не призывал к убийству прямо или косвенно. Я не призывал убивать или покупать средства для войны для любой армии мира. Виновным в преступлении против человечности себя не признаю», — сказал он.

Коростелев отметил, что не призывал собирать средства на амуницию российских военнослужащих, и его помощь заключается в освещении в эфире проблем российских солдат.

«Денег российской армии на коптеры или даже на носки я не присылаю и не призывал этого делать», — отметил ведущий.

Коростелев отметил, что сожалеет о допущенной ошибке, и поблагодарил руководство «Дождя» за восемь лет работы.

Ведущего поддержали коллеги по редакции, и вслед за его увольнением об уходе объявили ведущая Маргарита Лютова и Владимир Роменский.

«Люди имеют право на ошибку, а еще право публично объясниться до публичного увольнения. Какими бы ни были соображения в основе, его увольнение мне кажется большой ошибкой», — написала Лютова в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Роменский в своем Telegram-канале пояснил, что и сам несет ответственность за выпуск, из-за которого уволили Коростелева, так как «сидел на ухе шеф-редактором». «Долг велит положить значок и револьвер на стол. Что и делаю. «Дождь», Королева-мать, но вы допустили чудовищную ошибку. «Бросили под автобус» своего», — написал он.

Убытки «Дождя»

Как заявила гендиректор телеканала Наталья Синдеева в интервью «Медузе» (организация включена Минюстом в список иноагентов), отзыв латвийской лицензии лишает телеканал всего кабельного вещания, не только латвийского. От этого компания потеряет порядка 20% выручки.

Она отметила, что канал не пытался договариваться с латвийскими властями, поскольку она была уверена, что лицензии их точно не лишат. Также она назвала увольнение Коростелева плохим решением, принятым под влиянием эмоций. «Нам казалось, что это полный кошмар со всех сторон, от нас отвернутся все — украинцы, латыши… Что, собственно, они и сделали», — отметила она.

Также она отметила, что сейчас обсуждается возможность переезда сотрудников из Латвии. «Мы давно об этом думали», — отметила Синдеева.

Куда теперь

4 декабря RT со ссылкой на источники в окружении гендиректора телеканала Натальи Синдеевой сообщил, что рассматривается возможность переезда «Дождя» в Грузию.

В настоящий момент якобы ведутся консультации с юристами. В RT отметили, что в Тбилиси у редакции уже есть студия и готовая техническая база.

Сама Синдеева 6 декабря в беседе с РБК заявила, что телеканал планирует получить новую лицензию уже в другой стране.