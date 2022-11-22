Военная операция РФ на Украине. День 272-й

В ДНР сообщили, что в результате обстрелов ВСУ погибли два человека. Еще трое получили ранения.
Сенатор Константин Косачев в ответ на вчерашние заявления генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о расширении поставок вооружений Киеву для ускорения мирных переговоров сообщил, что «стремление к миру и прекращению кровопролития и желание еще больше пичкать Украину оружием - это разнонаправленные и взаимоисключающие действия».
Помощник министра Армии США Дуглас Буш рассказал Reuters, что Вашингтон ускоряет процесс закупки вооружений, необходимых для пополнения своих арсеналов, истощенных поставками военной помощи Украине.