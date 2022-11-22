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Политика

Военная операция РФ на Украине. День 272-й

Онлайн-трансляция военной спецоперации на Украине — 272-й день

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Павел Лисицын/РИА Новости
Лидер «Справедливой России - За правду» Сергей Миронов попросил президента Владимира Путина дать статус ветеранов и инвалидов боевых действий добровольцам из народной милиции ДНР и ЛНР. Великобритания передала Украине модернизированные версии ракет Brimstone с лазерным наведением. ВСУ обстреляли из РСЗО «Град» село Зайцево в ДНР. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
09.12

Боевая работа штурмовиков Су-25 ВКС России в зоне СВО

09.09

В ДНР сообщили, что в результате обстрелов ВСУ погибли два человека. Еще трое получили ранения.

09.07

Сенатор Константин Косачев в ответ на вчерашние заявления генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о расширении поставок вооружений Киеву для ускорения мирных переговоров сообщил, что «стремление к миру и прекращению кровопролития и желание еще больше пичкать Украину оружием - это разнонаправленные и взаимоисключающие действия».

09.05

Помощник министра Армии США Дуглас Буш рассказал Reuters, что Вашингтон ускоряет процесс закупки вооружений, необходимых для пополнения своих арсеналов, истощенных поставками военной помощи Украине.

09.03

Ночью украинские силы обстреляли из РСЗО «Град» Зайцево в ДНР.

09.00

Доброе утро, дорогие читатели. «Газета.Ru» начинает онлайн-трансляцию 272-го дня спецоперации России на Украине.

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