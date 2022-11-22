«Газпром» пригрозил сократить поставки газа в Молдавию из-за Украины

«Газпром» сообщил, что газ, поставляемый Молдавии по трубопроводу «Суджа», оседает на Украине. В связи с этим с 28 ноября поставки могут быть ограничены. На фоне заявления «Газпрома» биржевые цены на газ в Европе резко ускорили рост — до 4%, выше $1280.

Заявление «Газпрома»

В Telegram-канале «Газпрома» сообщили, что предназначенный Молдавии газ оседает на Украине, причем в таком объеме, который более чем в два раза превышает тот, который оплатил Кишинев.

««Газпром» фиксирует оседание на Украине российского газа, предназначенного для поставки молдавским потребителям по контракту с компанией «Молдовагаз». Объем газа, подаваемый «Газпромом» на ГИС «Суджа» для транзита в Молдову через территорию Украины, превышает физический объем, передаваемый на границе Украины с Молдовой.

21 ноября «Молдовагаз» в соответствии с контрактом оплатил «Газпрому» часть поставок за ноябрь. Объем фактически поставленного российского газа, в отношении которого нарушена оплата текущих поставок в ноябре, составляет 24,945 млн куб. м газа. Суммарный накопленный объем оседания на территории Украины – 52,52 млн куб. м газа», — говорится в сообщении.

В компании в связи с этим заявили, что при сохранении транзитного дисбаланса через Украину для потребителей Молдовы «28 ноября с 10:00 «Газпром» начнет сокращение подачи газа на ГИС «Суджа» для транзита через Украину в объеме суточной недопоставки».

Там отметили, что на 22 ноября компания подает газ на ГИС «Суджа» для транзита через Украину в объеме 42,9 млн куб. м в сутки.

Реакция рынка

На фоне заявления «Газпрома» биржевые цены на газ в Европе резко ускорили темпы роста до 4%, выше $1280. Однако вскоре отыграли скачок, свидетельствуют данные биржи ICE.

Декабрьские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF, расположенного в Нидерландах, открыли торги у отметки $1255,6 за тысячу кубометров (+2%). В первой половине дня темпы роста держались у 2%. После заявления российской компании цены отреагировали резким ускорением роста — до $1282,2 доллара за тысячу кубометров (+4,2%). К 14.28 мск котировки отыграли скачок до $1255 долларов (+2%).

Декабрь будет суровым

В декабре «Газпром» оставит поставки газа в Молдавию на уровне октября-ноября, что составляет 43,5% от потребностей республики в этот период, заявил ранее госсекретарь Министерства инфраструктуры и регионального развития Молдавии Константин Боросан со ссылкой на данные аукциона.

«В Киеве 21 ноября состоялся аукцион по резервированию месячной пропускной способности по транспортировке природного газа в пунктах соединения между Украиной и Молдавией (ПП «Гребеники» и ПП «Алексеевка»), но дополнительных транспортных мощностей не резервировалось», — сообщил Боросан.

Он отметил, что «Газпром» зарезервировал только годовые гарантированные суточные мощности на СТГ Оператор Украина на период октябрь 2022 года — сентябрь 2023 года в объеме 5,7 млн кубометров, из них для ПП Алексеевка — 1,2 млн кубометров и для ПП «Гребеники» — 4,5 млн кубометров.

«Таким образом, с 1 декабря 2022 года поставки природного газа от «Газпрома» в Молдавию будут сокращены на 56,5%, исходя из объема природного газа, согласованного между «Молдовагазом» и «Газпромом» на декабрь», — заключил Боросан.

Накануне премьер республики Наталья Гаврилица предупредила, что Молдавия в декабре продолжит испытывать нехватку российского газа, однако полностью поставки не прекратятся. Она полагает, что сейчас страна более подготовлена к борьбе с энергетическим кризисом, чем в октябре, поскольку «созданы стратегические запасы природного газа — почти 200 млн кубометров, и его нам хватит на два месяца, в зависимости от погоды на улице».

Старые долги «Молдавгаза» перед «Газпромом» Молдавские власти в октябре 2021 договорились с «Газпромом» о продлении контракта на поставку газа при условии проведения аудита задолженности «Молдовагаза» в 2022 году. «Газпром» предупредил, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа, если страна нарушит обязательства по оплате, а также из-за грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности АО... Читать дальше

«Газпром» с 1 октября сократил суточный объем подачи газа Молдавии на 30% — до 5,7 млн кубометров при потребностях республики в 8,06 млн кубометров. В компании тогда сослались на технические проблемы, вызванные ограничением транзита через Украину. В ноябре поставки сохраняются на аналогичном уровне. С 1 ноября Кишинев покупает недостающий объем электроэнергии (около 80%) в Румынии. В связи с этим молдавская Energocom и приднестровская Молдавская ГРЭС не смогли договориться о поставках электроэнергии для правобережья — «Молдовагаз» на 40% сократил поставки газа для станции.