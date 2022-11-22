«Подошли творчески». В Крыму рассказали, откуда взялась информация об эвакуации из Армянска

Информация об эвакуации из Армянска не соответствует действительности, это фейки, заявил глава Крыма Сергей Аксенов на фоне сообщений об оставлении города. Олег Крючков, советник главы полуострова, еще накануне сообщил, что информация распространяется из украинских источников от лица российских военных.

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил в своем Telegram-канале, что информация об эвакуации жителей Армянска (север полуострова, 10 км от Херсонской области) является фейком.

«По поводу разгоняемых в соцсетях и Telegram-каналах слухах о якобы эвакуации из Армянска. Это фейки. Никакой эвакуации нет. Принимаются все меры, необходимые для обеспечения безопасности нашего полуострова. Убедительно прошу всех ориентироваться только на проверенные источники информации», — написал Аксенов.

Накануне эвакуацию из Армянска также опроверг советник Аксенова Олег Крючков в Telegram-канале.

«Новый украинский вброс. Теперь про мнимую эвакуацию Армянска. Подошли творчески — публикуют кругляши от псевдороссийских солдат. Поняли уже, что подделки телеграм-каналов и страниц федеральных агентств не работают», — написал он.

Откуда идет «эвакуация»

В проукраинских Telegram-каналах, а также в городских сообществах распространилась информация об «эвакуации» из Армянска из-за угрозы обстрелов со стороны Киева. Советник Аксенова Олег Крючков отметил, что один из источников распространяемой информации – «кружочки» [видеосообщения в Telegram. — прим. «Газеты.Ru»], записанные якобы от лица российских военнослужащих. Также информацию распространяли российские военкоры, которые ссылались на неофициальные и анонимные источники.

Военкор Семен Пегов в Telegram-канале WarGonzo сообщил, что в городе проводятся учения, а также строится линия обороны. О строительстве фортификационных сооружений на полуострове еще 19 ноября сообщил сам Аксенов. Их цель – «обеспечение безопасности крымчан».

«Сам слышал от военных, которым доверяю — в Крыму роют линию обороны. <…> Правильно — лучше поздно чем никогда. <…> Возвращаясь к «эвакуации» Армянска. Связались со всеми, с кем могли оперативно связаться. Анонимно и неофициально — по линии силовых структур (это не армия) — нам дали понять, что есть учебные мероприятия. <…> Хотите верьте — хотите нет. Просто рассказываем то, что реально удалось узнать», — написал Пегов.

Военкор Роман Сапоньков в своем Telegram-канале передал противоречащие сведения – один из его источников подтвердил эвакуацию, а второй нет.

«Проверил по своим источникам, Армянск реально эвакуируют. Буду там на днях — посмотрю лично. Другой источник пишет, что не слышал. Информация требует подтверждения», — написал он.

Позднее Сапоньков написал, что мероприятия носят подготовительный и упреждающий характер на случай изменения оперативной ситуации на фронте.

«Массовой — нет. Готовятся к вывозу административные и военные объекты. Армянск может оказаться в зоне действия Хаймарсов. Скадовск уже в зоне поражения. Так же рядом завод «Титан». Возможно, на территории есть какие-то реагенты, утечка которых может привести к жертвам. В районе Армянска большое количество военных объектов. Скорее всего то, что выдается за эвакуацию подготовительные меры на случай сдвига линии фронта и возможности нанесения ударов по сценарию Белгородской области», — подытожил военкор.

«Очень хочу увидеть море»

2 ноября президент Украины Владимир Зеленский в интервью Чешскому телевидению признался, что хотел бы поехать в Крым, чтобы увидеть море. По его планам, это должно случиться «после победы» Украины.

«После победы я поеду в Крым. Очень хочу увидеть море», — сказал украинский лидер. Он также заявил, что поездка должна состояться летом. «Что делать зимой на море? Я поеду туда, когда будет тепло», — объяснил Зеленский.

Пожелание украинского лидера прокомментировал советник главы полуострова Крючков. В своем Telegram-канале он написал, что Зеленского в Крыму «ждут, камера давно готова».

Также 19 ноября Зеленский заявил, что жители Крыма с «радостью примут» возвращение украинской власти. «Даже те, кто в душе с «октябрятским значком», кто его где-то спрятал, — и они все равно будут радоваться. Потому что с Украиной в Крым вернется жизнь», — сказал он.

Сенатор СФ от Крыма Сергей Цеков в ответ на слова Зеленского заявил РБК, что украинский президент не понимает настроения жителей полуострова. Первый зампред комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров заявил, что, по его мнению, заявление президента Украины не имеет ничего общего с реальностью.