«Украина теряет инициативу». Эксперт заявил о дефиците вооружений у Киева

Украинские военнослужащие на линии фронта недалеко от Соледара, Донецкая область, 2022 год

Украина теряет инициативу на поле боя, считает сотрудник чешского Университета обороны Брно Зденек Петраш. Он объяснил это дефицитом оружия и боеприпасов. На нехватку оснащения, военной техники и кадров также пожаловался британский наемник А. Шариф. В то же время США истощены поставками оружия на Украину, поэтому вынуждены ускорить закупку новых вооружений, чтобы пополнить собственные арсеналы.

«Значительная усталость» ВСУ

Зденек Петраш заявил в интервью iDNES, что инициатива Украины на поле боя снижается из-за усталости войск и нехватки оружия и боеприпасов.

Эксперт констатировал, что за последние месяцы Украина перешла в нескольких районах в контрнаступление, местами ВСУ удалось оттеснить российскую армию на десятки километров назад. По его словам, казалось, что в спецоперации вот-вот наступит перелом в пользу ВСУ, благодаря которому «битва на истощение» преобразуется в «динамичную военную деятельность» Киева.

«Однако в настоящее время наблюдается заметное снижение динамики операции и, следовательно, инициативы на стороне Украины. Этот факт связан со значительной усталостью войск, а также нехваткой оружия и боеприпасов, снарядов для артиллерии и ракетных войск», — сказал Петраш.

С другой стороны, украинская армия несколько раз демонстрировала способность быстро перегруппировать свои войска «в места, где противник их не ожидал, и где он показал свое слабое место», отметил эксперт. Согласно его данным, это зачастую удавалось «в северо-восточной части линии фронта, то есть в районе Харькова», а также «частично на юге в Херсонской области».

«Произошли крупные территориальные завоевания и изгнание врага с <…> (взятой под контроль – «Газета.Ru») территории. Однако эти территориальные завоевания и их военный контроль украинскими силами, вероятно, окажут довольно значительное влияние на дальнейшее развитие конфликта. Это вопрос в основном Херсона, особенно западного берега Днепра», — считает сотрудник чешского Университета обороны Брно.

Но при этом Украина при контрнаступлении должна разворачивать значительное количество вооружений и материальных средств для поддержания той же интенсивности боевых действий, констатировал эксперт. А для этого Киеву нужны дополнительные ресурсы, которые ему могут поставить только другие государства.

Петраш заявил, что российская сторона в ответ на успехи ВСУ «прибегла к атакам на гражданские объекты и объекты критической инфраструктуры украинской экономики», пытаясь «притупить материально-техническую поддержку Киева на линии фронта и деморализовать украинское население».

«Мы предоставлены сами себе»

Британский наемник А. Шариф рассказал в интервью Bild, что у украинской армии есть дефицит вооружений и полностью отсутствуют необходимые на поле боя медикаменты.

Мужчина был тяжело ранен четыре недели назад во время сражения за Херсон. По его словам, в больнице медсестра сказала, что он не выживет. Но он все же смог оправиться, хотя до сих пор с трудом ходит и дышит, так как у него пробиты оба легких, из тела «торчат трубки», а правая рука превратилась «в лохмотья».

Наемник сказал, что вместе с сослуживцами зашел «слишком далеко вперед», где российские войска обстреляли их «из танков, артиллерии и пулеметов».

«В открытом поле было мало укрытий. В канаве мы обнялись, присели на землю и стали ждать конца», — рассказал Шариф.

По его словам, он оказывал первую помощь раненому товарищу, когда раздался взрыв. Сослуживец погиб, а Шариф был ранен и испытывал «невыносимую боль».

«Я лежал лицом вниз в грязи». У нас нет ни обезболивающих, ни морфия. Нет ни вертолета, ни спецподразделения, чтобы вытащить вас оттуда. Вы полностью предоставлены сами себе», — посетовал мужчина.

В конце концов с поля боя его вытащили сослуживцы и отправили в больницу. Британец назвал происходящее на фронте «войной на истощение». По его словам, на большей части Украины нет электричества, отопления, света и воды, поэтому люди «трепещут перед зимой».

Истощение запасов США

Помощник министра армии США по вопросам закупок, материально-технического обеспечения и технологий Дуглас Буш заявил журналистам, что ВС США ускоряют процесс приобретения оружия, чтобы пополнить собственные арсеналы, так как они «истощенны» поставками оружия на Украину.

Согласно его информации, Украина в значительной степени полагается на США: Вашингтон уже отправил Киеву оружие на сумму около 17,9 млрд долларов. По последним данным Пентагона, были заключены контракты на сумму 2,6 млрд долларов для замены оружия, доставленного на Украину, пишет Reuters.

По словам Буша, Вашингтон при этом использует специальные президентские полномочия, которые позволяют быстро передавать Киеву оружие без одобрения конгресса.

В статье говорится, что со второй половины октября США заключили контракты с производителями оружия на сумму около одного млрд долларов — в основном Соединенные Штаты нуждаются в боеприпасах и ракетах.