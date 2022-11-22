«Позорное нарушение обещаний». Почему Британия не стала домом для украинских беженцев

Девушка с плакатом «Беженцам всегда рады» во время марша в поддержку Украины в Лондоне, 2022 год

Обозреватель The Guardian Кейр Джайлс написал, что британская программа для беженцев «Дома для Украины» терпит крах. Она рассчитана на полгода оказания помощи, но военная спецоперация длится уже девять месяцев. Теперь около трети из 100 тысяч украинских вынужденных переселенцев в ближайшее время рискуют оказаться на улице в статусе бомжей, не имея при этом никакой поддержки.

Безальтернативное прекращение поддержки

Кейр Джайлс написал в своей статье для The Guardian, что правительство Великобритании передало работу по оказанию помощи украинским беженцам местным властям и волонтерам, поэтому программа «Дома для Украины» «находится под угрозой краха».

Согласно данным журналиста, в Великобританию после начала российской военной спецоперацию прибыли около 100 тыс. вынужденных переселенцев с Украины – все они получили поддержку в рамках правительственной программы. Но теперь, «без решительного вмешательства», эта схема «скорее усугубит, чем облегчит страдания» беженцев, считает Джайлс.

«Самая большая проблема с этой схемой заключается в том, что она была составлена с привязкой к шестимесячному сроку, а война продолжается уже девять месяцев. Это означает, что семьи, достигшие конца отведенного периода, сталкиваются с обрывом, когда необходимая поддержка может внезапно прекратиться, без каких-либо альтернатив», — пояснил обозреватель.

По его информации, к еще к середине октября «почти у трети перемещенных украинских семей заканчивался срок действия соглашения о приеме». Джайлс отметил, что, когда истекает действие программы поддержки, местные и центральные правительственные чиновники отправляют переселенцев самостоятельно искать новое жилье на местном рынке. При этом власти «прекрасно понимают, что агентства будут требовать гарантии и кредитные истории, которые люди, прожившие в стране всего шесть месяцев, не смогут предоставить».

«Некоторые местные власти советуют, что единственный способ получить дополнительную поддержку — это заставить украинских матерей и детей сознательно стать бездомными. Но это не имеет особого смысла, учитывая, что жилье для таких экстренных случаев намного дороже, чем размещение по программе», — заметил журналист.

«Позорное нарушение обещаний»

Джайлс написал, что в некоторых регионах страны местные власти пытаются как-то решить проблему. Например, Уилтширский совет заявил, что внесет депозит и арендную плату за первый месяц проживания украинских беженцев, если они смогут найти место, которое могут себе позволить. А городской совет Бристоля гарантировал арендную плату и благодарственную выплату в 1000 фунтов стерлингов (около 72,5 тыс. руб.) собственникам жилья, которые предложат кров украинцам.

«Но другие власти не предоставили никакой помощи, что привело к неизбежным вопросам о том, что именно они сделали с финансированием, полученным от центрального правительства для поддержки украинцев в их регионе», — отметил журналист.

Он рассказал, что в некоторых регионах страны проблемами беженцев стали заниматься добровольцы. Также вынужденным переселенцам помогают церковные приходы. Джайлс признался, что и сам в качестве волонтера помогает украинцам «в сельской местности центральной Англии». По его словам, заниматься этим с успехом трудно, так как «правительство неспособно выполнять свои обещания».

«Языковой барьер — не единственное препятствие, с которым сталкиваются перемещенные украинцы при поиске работы. Рассеивание вновь прибывших по всей стране имело положительное преимущество в том, что они распределялись по многим восприимчивым сообществам, вместо создания анклавов в крупных городах. Но это также означает, что многие оказываются в сельской местности, где единственным возможным средством доступа к работе, магазинам или услугам является автомобиль, который часто стоит слишком дорого», — заметил журналист.

Согласно его данным, большинство украинцев, прибывших в Великобританию — женщины с детьми, а главы семейств остались на военной службе. Зачастую матери не могут найти работу на полный рабочий день, так как «услуги по уходу за детьми, даже там, где они доступны, часто непомерно дороги».

По словам Джайлса, также возникли проблемы с зачислением детей украинских беженцев в школы Великобритании. Учебные учреждения в некоторых регионах страны одно за другим отказываются предоставить им место, ссылаясь на недостаток финансирования.

«Центральное правительство, похоже, считает, что его работа выполнена, и перекладывает бремя обеспечения работы системы на местные власти и волонтерские группы. При создании схемы никто не мог предвидеть продолжительность войны. Но девяти месяцев должно было хватить, чтобы осознать, что требуется долгосрочное решение», — считает обозреватель, отметив, что считает нынешнюю схему правительственной поддержки «порочной».

По его мнению, «острая потребность в безопасных убежищах за границей» сохранится в ближайшее время, так как из-за постоянных обстрелов объектов энергетики Украине будет проблематично обеспечить гражданам «базовые услуги, такие как тепло, свет и электричество».

«С учетом проблем, с которыми сталкиваются перемещенные украинцы в доступе к помощи и поддержке, которые им были обещаны, неудивительно, что некоторые уже отказываются от Великобритании, предпочитая рискнуть и вернуться в зону боевых действий. Украинцы, сражающиеся на передовой, надеются, что такие страны, как Великобритания, обеспечат безопасность их семей. А система, рассчитанная на провал, представляет собой позорное нарушение обещаний Великобритании», — заключил Джайлс.

Согласно данным управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, с 24 февраля по 15 ноября этого года в страны Европы прибыли в общей сложности более 7,8 млн вынужденных переселенцев с Украины. А за последнюю неделю это число выросло на 19 050 человек.