Военная операция РФ на Украине. День 267-й

Китай демонстрирует последовательность в неприятии западных энергетических санкций, которые «ведут к дестабилизации мирового рынка», заявил посол России в КНР Игорь Моргулов.
Обвинения со стороны Запада в том, что Иран якобы поставляет РФ беспилотники, которые используются на Украине, безосновательны, этим они пытаются оправдать собственные незаконные поставки вооружений Киеву, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.
Киев уведомил Запад о нехватке запчастей и компонентов для восстановления энергосистемы, просит помощи у нескольких европейских стран, пишет Politico со ссылкой на источники.
России необходимо на орбите не менее 100 спутников дистанционного зондирования Земли, рассказал в интервью ТАСС гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов.
«Что касается спутников ДЗЗ, которые будут собирать на АО «НПО Лавочкина», то разработка унифицированной спутниковой платформы, на базе которой и будет создана группировка, уже завершается. Для удовлетворения интересов России таких спутников должно быть не менее 100», — считает Борисов.
Радарные спутники ДЗЗ предоставляют информацию не только об объектах на поверхности, но и о подземных коммуникациях, трубопроводах. Могут применяться в военной сфере.
Глава комитета Совфеда по экономполитике Андрей Кутепов направит вице-премьеру России Дмитрию Григоренко письмо с предложением заморозить активы крупных бизнесменов и глав госкорпораций, которые покинули РФ после начала спецоперации на Украине.
Заявления Варшавы и Киева после инцидента с падением обломков ракеты в Польше нельзя воспринимать иначе, как попытку спровоцировать столкновение России и НАТО, заявил на заседании Совбеза ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.
Вечером 15 ноября в Польше, в 8 км от границы Украины, упали обломки ракеты, погибли два человека. Украина и страны НАТО обвиняют РФ в причастности к инциденту. Российская сторона отвергает обвинения. В Минобороны ранее заявляли, что ракетные удары 15 ноября проходили на отдалении в 35 км от украинско-польской границы.