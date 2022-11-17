Политика

Военная операция РФ на Украине. День 267-й

Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 267-й день

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Учения мобилизованных граждан в Волгоградской области

Учения мобилизованных граждан в Волгоградской области

Дмитрий Рогулин/ТАСС
Президент Украины Владимир Зеленский предложил публичный формат переговоров с Россией и рассказал, что получал от других стран «сигналы» о готовности Москвы к переговорам. Постпред России при ООН Василий Небензя назвал заявления Варшавы и Киева после инцидента с ракетой в Польше попыткой спровоцировать столкновение РФ и НАТО. В НАТО предварительно оценили падение ракеты в Польше как следствие работы системы ПВО Украины, однако США все равно возлагает ответственность на Россию. Глава комитета СФ по экономполитике Андрей Кутепов предложил заморозить активы бизнесменов, покинувших РФ после начала спецоперации. «Газета.Ru» ведет хронику текущих событий.
Трансляция
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8:28

Китай демонстрирует последовательность в неприятии западных энергетических санкций, которые «ведут к дестабилизации мирового рынка», заявил посол России в КНР Игорь Моргулов.

8:21

Обвинения со стороны Запада в том, что Иран якобы поставляет РФ беспилотники, которые используются на Украине, безосновательны, этим они пытаются оправдать собственные незаконные поставки вооружений Киеву, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

8:14

Киев уведомил Запад о нехватке запчастей и компонентов для восстановления энергосистемы, просит помощи у нескольких европейских стран, пишет Politico со ссылкой на источники.

8:08

России необходимо на орбите не менее 100 спутников дистанционного зондирования Земли, рассказал в интервью ТАСС гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов.

«Что касается спутников ДЗЗ, которые будут собирать на АО «НПО Лавочкина», то разработка унифицированной спутниковой платформы, на базе которой и будет создана группировка, уже завершается. Для удовлетворения интересов России таких спутников должно быть не менее 100», — считает Борисов.

Радарные спутники ДЗЗ предоставляют информацию не только об объектах на поверхности, но и о подземных коммуникациях, трубопроводах. Могут применяться в военной сфере.

8:05

Глава комитета Совфеда по экономполитике Андрей Кутепов направит вице-премьеру России Дмитрию Григоренко письмо с предложением заморозить активы крупных бизнесменов и глав госкорпораций, которые покинули РФ после начала спецоперации на Украине.

8:02

Заявления Варшавы и Киева после инцидента с падением обломков ракеты в Польше нельзя воспринимать иначе, как попытку спровоцировать столкновение России и НАТО, заявил на заседании Совбеза ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.

Вечером 15 ноября в Польше, в 8 км от границы Украины, упали обломки ракеты, погибли два человека. Украина и страны НАТО обвиняют РФ в причастности к инциденту. Российская сторона отвергает обвинения. В Минобороны ранее заявляли, что ракетные удары 15 ноября проходили на отдалении в 35 км от украинско-польской границы.

8:00

Доброе утро, дорогие читатели. «Газета.Ru» начинает онлайн-трансляцию 267-го дня спецоперации России на Украине.

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