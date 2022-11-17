«Еще до Рождества». Берлускони верит, что добьется переговоров Москвы и Киева

Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони считает, что он – единственный во всем мире, кто способен «заманить Путина» за стол переговоров с Зеленским. По словам близкого к нему депутата Витторио Згарби, Берлускони «любит красивые жесты». К тому же, 17 ноября суд оправдал Берлускони по делу о проститутках. Ранее бывший глава правительства Италии «пошутил» про ящик водки, подаренный ему президентом России. О мирном плане Берлускони — в материале «Газеты.Ru».

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони выражал желание организовать мирные переговоры президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом сообщает британский журнал The Spectator.

«Берлускони любит красивые жесты. Именно этот жест он планирует воплотить. Он считает, что у него получится осуществить задуманное, и если ему это удастся, не подорвав позиции НАТО, то войдет в учебники истории как всемирный герой», — заявил депутат итальянского парламента и именитый арт-критик Витторио Згарби.

Журналисты называют Згарби «близким к Берлускони» политиком. В статье говорится, что экс-премьер намерен успеть уговорить Путина пойти на переговоры «до католического Рождества».

Кроме того, сегодня суд в Риме оправдал Сильвио Берлускони. Его подозревали в подкупе свидетелей по делу о предполагаемом использовании услуг несовершеннолетних проституток. Суд вынес соответствующее решение «ввиду отсутствия факта преступления».

30 октября Сильвио Берлускони назвал прекращение западных поставок оружия Киеву ключевым условием для начала переговоров с Россией.

«Только если в какой-то момент Украина поняла бы, что больше не может рассчитывать на оружие и помощь, и если бы Запад пообещал предоставить сотни миллиардов долларов на восстановление ее городов, разоренных войной. Возможно, в этом случае Зеленский мог бы согласиться сесть за стол переговоров»,

— заявил итальянский экс-премьер.

Берлускони также призвал провести новый референдум о статусе Донбасса «под наблюдением Запада».

19 октября итальянский политик заявил, что президент Украины может остановить боевые действия в стране, если «прекратит атаковать».

«Война, которая ведется на Украине, — это бойня украинских солдат и граждан. Если бы он сказал: «Я больше не нападаю», — все бы было кончено», — сказал Берлускони.

Тот также заявил, что Зеленский «спровоцировал» спецоперацию России, «атаковав пророссийских ополченцев». 21 октября британская The Guardian сообщила, что в Италии слова Берлускони вызвали новый политический скандал.

Берлускони также возмутился, что из-за западной поддержки Киева спецоперация ВС РФ «превратилась в 200-летнюю войну».

30 октября итальянская газета La Presse сообщила, что лидер партии Forza, Italia Сильвио Берлускони рассказал на закрытой встрече с депутатами, что обменялся с Владимиром Путиным подарками. Итальянец дал российскому президенту ящик вина, а в обмен получил ящик водки. Кроме того, он якобы сообщил, что отправил Путину «миленькое письмо» и получил ответ.

«Путин прислал мне 20 бутылок водки и очень милое письмо на день рождения. Я ответил ему бутылками «Ламбруско» и таким же милым письмом. Он меня назвал первым из пяти его настоящих друзей», — приводит La Presse слова аудиозаписи с закрытой встречи Берлускони.

На записи, которую опубликовало издание, Берлускони говорит: «Российские министры уже несколько раз говорили, что мы с ними находимся в состоянии войны, потому что мы поставляем Украине оружие и поддерживаем ее. Я свое мнение лично выразить не могу, потому что если оно дойдет до прессы — случится катастрофа. Но я очень, очень обеспокоен».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил и не опроверг информацию об отправке итальянскому политику 20 бутылок водки на день рождения.

«Я не могу подтвердить, что такого рода подарки имели место, поэтому ничего не могу сказать по этой теме», — сказал Песков. Перед этим немецкий журнал Der Spiegel сообщил, что Берлускони мог нарушить евросанкции, приняв водку. Решение о введении запрета на импорт из России в ЕС спиртных напитков, в том числе водки, было принято в апреле 2022 года. Санкции не предусматривают исключений для подарков.

Спустя время итальянский политик признался, что его слова по обмену подарками с Владимиром Путиным были шуткой. Берлускони и Путина долгое время называли в СМИ друзьями. Однако после 24 февраля и начала военных действий на Украине контакты двух политиков оборвались – по словам итальянца, он дважды звонил Путину, но безуспешно. Впоследствии, рассказывая про ящик водки, он также упомянул о восстановлении контактов с российским президентом – однако вскоре Берлускони опроверг и это утверждение.