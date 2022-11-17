«Ложь, угрожающая Америке». Зеленского критикуют на Западе после ЧП с ракетой в Польше

Власти Украины подверглись беспрецедентной критике со стороны западных политиков и журналистов после взрыва ракеты в Польше. Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан призвал Киев осторожнее комментировать ЧП, а ведущий Fox News Такер Карлсон предложил вообще отказаться от поддержки Украины. Такое же заявление сделал и сын Дональда Трампа.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что власти Украины должны осторожнее комментировать ЧП с ракетами в Польше. Об этом сообщает телеканал CNN.

Всего через час после первых новостей о взрыве ракет и гибели двух человек на востоке Польши президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении заявил, что это были якобы российские ракеты.

«Салливан быстро позвонил в офис Зеленского после данных заявлений и призвал чиновников осторожнее относиться к тому, что они говорят о ЧП», — заявили CNN осведомленные источники.

Кроме того, президент США Джо Байден не разговаривал тогда с Зеленским, хотя Киев просил Вашингтон о прямом контакте двух лидеров. Журналисты телеканала выразили мнение, что эта ситуация создала «небольшую трещину» в прочности союза Украины с западными странами.

Накануне политический обозреватель телеканала Fox News Такер Карлсон в эфире своего вечернего шоу предложил отказаться от поддержки Украины. Он заявил, что Зеленский не признал отношения Украины к взрывам.

«Это ложь, из-за которой могут быть убиты миллионы американцев. Вы должны спросить себя, не пора ли перестать поддерживать этого парня? Может быть, риск слишком высок?»

— заявил журналист в прямом эфире.

По словам Карлсона, Зеленский оказался «коррумпированным восточноевропейским лидером в спортивном костюме, разбогатевшим на американских подачках». Кроме того, ведущий Fox News заявил, что Зеленский стремится втянуть Соединенные Штаты в конфликт с Россией.

Раскритиковал украинские власти за их заявления и сын экс-президента США Дональд Трамп-младший. Он в своем Twitter прямо призвал остановить поставки вооружений Украине, перестав тратить огромные деньги из бюджета страны.

Мэр города Люблина Ярослав Пакула считает, что его страна столкнулась с «провокацией» со стороны украинских властей. Ракета упала в Люблинском воеводстве Польши.

«Я совершенно не понимаю действия нашего президента и правительства. Конечно, это украинская ракета. Конечно, это провокация со стороны украинских властей. Ракета не могла быть запущена по ошибке на 100 км в противоположном направлении. Цель провокации — ускорить поставки оружия на Украину, запугать Европу «ужасной Россией»,

— заявил председатель городского совета.

Конгрессмен США Марджори Тейлор Грин также заявила, что нельзя позволять Владимиру Зеленскому требовать деньги и оружие от американских налогоплательщиков, пока он «пытается втянуть Америку в Третью мировую войну».

Наконец, неназванный дипломат одной из стран НАТО в Киеве заявил Financial Times, что позиция украинских властей по инциденту «смехотворна». «Украину никто не обвиняет, и она откровенно лжет. Это еще более разрушительно, чем ракета», — сказал он.

Президент США Джо Байден ранее заявил, что отрицание президентом Украины Владимиром Зеленским причастности Киева к взрывам ракет в Польше «не является доказательством». Он также сообщил G7 и НАТО, что взрыв в Пшеводуве произошел из-за срабатывания украинской ПВО.

Президент Польши Анджей Дуда также заявил, что упавшая в стране ракета была украинской.

«Украинская ПВО запускала ракеты в разных направлениях. Высока вероятность, что одна из этих ракет упала на территории Польши. Предварительный осмотр места происшествия указывает на то, что там не дошло до классического взрыва ракеты, а это был результат просто падения этой ракеты», — сказал Дуда.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у альянса нет свидетельств того, что падение ракет в Польше напрямую связано с Россией. Он также допустил причастность Украины к инциденту.

«Скорее всего, это ракета украинских ПВО, однако основной посыл в том, что в конечном итоге ответственность несет Россия», — добавил генсек.

16 ноября Зеленский заявил, что Киев непричастен к падению ракет в Люблинском воеводстве Польши, в результате которого погибли два мирных жителя.

«Я не сомневаюсь, что это была не наша ракета или не наш ракетный удар», — подчеркнул украинский президент.

Он призвал предоставить Киеву доступ к месту падения снарядов для участия в расследовании инцидента. Зеленский потребовал от западных стран «быть справедливыми» и доказать вину украинской ПВО.

Однако уже 17 ноября Зеленский заявил, что он не располагает точными сведениями об обстоятельствах произошедшего. Но он до сих пор заявил, что ракета «была российской».

«Я не знаю, что произошло на этот раз, мы не знаем на 100%, я думаю, мир тоже не знает на 100%, что произошло в этой ситуации, но я уверен, что это была российская ракета»,

— рассказал Владимир Зеленский на форуме Bloomberg.

15 ноября в зерносушилку в польской деревне Пшеводув попали обломки ракеты, два польских гражданина погибли. Министерство обороны РФ сообщило, что специалисты идентифицировали обломки как элементы украинской системы ПВО С-300.