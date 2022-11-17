«Доказательств предъявлено не было». В Совфеде не согласились с решением суда по MH17

Окружной суд Гааги приговорил заочно к пожизненному заключению Игоря Гиркина (Стрелкова), Сергея Дубинского и Леонида Харченко по делу о сбитом Boeing. Еще один обвиняемый был признан невиновным. Судья Хендрик Стейнхейс также постановил, что Boeing MH17 был сбит в 2014 году ракетой ЗРК «Бук», запущенной со стороны Первомайского. Суд считает, что ракетный комплекс «привезли из России на Украину, а потом вывезли обратно». В Совфеде заявили, что это решение «лживое» и «бездоказательное», а супруга Гиркина — Мирослава Регинская в разговоре с «Газетой.Ru» отказалась комментировать данный приговор суда в Гааге.

В Нидерландах Окружной суд Гааги принял решение по делу о катастрофе Boeing рейса MH17. Как сообщает ТАСС, огласил приговор по уголовному делу судья Хендрик Стейнхейс. Заседание прошло в судебном комплексе Схипхол недалеко от Амстердама.

Он заявил, что самолет с 298 людьми на борту был сбит ракетой из ЗРК «Бук», запущенной со стороны поля в поселке Первомайское.

«Суд придерживается того мнения, что Boeing потерпел крушение при запуске ракеты из ЗРК «Бук» с поля под поселком Первомайский. При этом погибли все находившиеся на борту», — подчеркнул судья.

Стейнхейс добавил, что в деле MH17 речь идет о немеждународном вооруженном конфликте на Украине. «Использование в ходе международного вооруженного конфликта оружия военнослужащими одной из сторон было бы оправдано. Они бы могли сослаться на иммунитет и не могли бы подвергаться преследованию на применение оружия и его последствия», — передает слова судьи РИА Новости.

Он отметил, что вооруженный конфликт может считаться международным, если он развивается между двумя государствами. Но есть и исключение.

«Однако и немеждународный конфликт, который идет между государством и группировкой, может также считаться международным, если одно из государство управляет одной из сторон», — указал Хендрик Стейнхейс. По словам нидерландского судьи, власти РФ якобы влияли на ополченцев ДНР, назначая на ключевые посты «своих людей».

Приговоры подсудимым

Суд в Гааге также вынес приговоры обвиняемым по делу о Boeing MH17: российским гражданам Игорю Гиркину (Стрелкову), Сергею Дубинскому, Олегу Пулатову и гражданину Украины Леониду Харченко.

Кроме судей и прокуроров в зале суда находится защита россиянина Пулатова — адвокаты Сабине тен Дуссхате и Баудевейн ван Эйк. В судебный комплекс на слушания приехали также родственники погибших в крушении, их юристы и журналисты.

Обвиняемые на заседании суда не присутствовали.

Суд признал россиян Гиркина и Дубинского и украинца Харченко виновными в уничтожении самолета MH17 и убийстве 298 его пассажиров. Их заочно приговорили к пожизненному заключению. Пулатов был признан невиновным.

close 100% Член Совместной следственной группы (JIT) Уилберт Полиссен во время пресс-конференции совместной следственной группы по делу о крушении Boeing MH17, 19 июня 2019 года Joint Investigation Team/РИА «Новости»

Прокуратура Нидерландов требовала приговорить всех четырех обвиняемых к пожизненному заключению — «за уничтожение самолета в составе организованной группы <…> и убийство пассажиров, находившихся на борту».

Суд признал переговоры настоящими

Окружной суд Гааги расценил все перехваченные переговоры с участием обвиняемых по делу о крушении рейса MH17 как действительные и достоверные, сообщил судья Стейнхейс.

«Никаких следов манипуляций найдено не было», — заявил он на заседании.

Судья также заявил, что действия экипажа ЗРК «Бук», сбившего малазийский Boeing MH-17 в 2014 году, установить невозможно. Также непонятно, кто дал команду о запуске ракеты по рейсу МН-17.

Обвиняемые по делу не были единой группой, как утверждала прокуратура, но имели отношение к применению ЗРК «Бук», подчеркнул судья.

Самая большая авиакатастрофа в регионе

Пассажирский самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines 17 июля 2014 года выполнял рейс Амстердам – Куала-Лумпур. Недалеко от Донецка, в разгар боевых действий между армией Украины и ополченцами Донбасса, самолет потерпел крушение. Погибли все 298 человек, находившихся на борту – 283 пассажира (80 – дети) и 15 членов экипажа. Это крупнейшая в истории авиакатастрофа на территории бывшего СССР.

close 100% На месте крушения Boeing 777 Малайзийских авиалиний, 18 июля 2014 года Андрей Стенин/РИА «Новости»

Власти Украины обвинили в сбитии Boeing ополченцев и Россию, однако в ЛДНР отвергли обвинения, заявив, что у них нет таких средств ПВО, передает РИА Новости. СБУ заявила, что самолет был сбит из российской ракетной установки «Бук». Минобороны РФ официально заявило, что российская военная техника границу Украины не пересекала.

Дело о сбитом Boeing начали расследовать 9 марта 2020 года, для этого под руководством прокуратуры Нидерландов учредили Совместную следственную группу (JIT). Украина отказалась предоставить данные со своих радаров, а США не стали передавать следствию спутниковые снимки, где, как они утверждают, виден момент запуска ракеты.

Заместитель генерального прокурора РФ Николай Винниченко заявлял, что ракета, сбившая Boeing, принадлежала Украине. При этом Россия в расследовании не участвовала. JIT утверждала, что Boeing был сбит из «Бука», принадлежащего 53-й зенитной ракетной бригаде ВС РФ из Курска, а находился он на подконтрольной ополченцам территории.

В Совфеде не согласны с решением суда

Решение гаагского суда в разговоре с «Газетой.Ru» прокомментировал члена Совета Федерации РФ Владимир Джабаров.

close 100% Максим Блинов/РИА «Новости»

«Категорически не согласны с постановлением. Более того, они считают, что их не убеждают решения наших экспертов из концерна «Алмаз-Антей».

Если умные люди, которые сделали специальный эксперимент, все расчеты вам доказывают, что это не мог быть наш российский «Бук», а вы говорите «мы вам не верим». Наверное самый грамотный судья в Гаагском суде, такой крупный специалист. Я думаю, что там даже искать бесполезно, все равно будет виновата Россия», — сказал сенатор.

Он считает, что в сегодняшнее решение суда в Гааге было «заказным» и заготовлено заранее.

«Поэтому не допустили к расследованию малазийских специалистов, чей был, собственно, Boeing, потому что это решение было заготовлено с самого начала, когда они открывали это расследование. Юристы будут обдумывать (как оспаривать), МИД будет изучать документы. Но в принципе — абсолютно предсказуемое, заказное решение, лживое, — как и вся политика Запада за последние годы», — подчеркнул Джабаров.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил ТАСС, что нидерландский суд принял «политизированное» решение.

«Решение, безусловно, политизированное, с которым согласиться нельзя. Российские специалисты так и не были допущены к деятельности [JIT], а выкладки «Алмаз-Антея» — просто проигнорированы. Весомых доказательств предъявлено так и не было», — сказал он.

«Алмаз-Антей» трижды проводил натурные эксперименты, моделирующие ситуацию катастрофы 2014 года. Эксперименты подтвердили версию, что самолет якобы могла поразить только ракета 9М38 со стороны населенного пункта Зарощенское, подконтрольного ВСУ, на вооружении которых были еще советские «Буки». Результаты суд впоследствии приобщил к делу.