«Публичных переговоров не бывает». Что в Кремле ответили на предложение Зеленского

Украинский президент Владимир Зеленский накануне предложил провести переговоры между Москвой и Киевом в публичном формате. В Кремле к такой идее отнеслись скептически, подчеркнув, что в подобных вопросах не место публичности. «Газета.Ru» собрала все последние высказывания Дмитрия Пескова.

О переговорах и СВО

«Публичных переговоров не бывает. Тем более публичные переговоры в такой сфере», — заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков во время ежедневного брифинга.

Таким образом он отреагировал на слова президента Украины Владимира Зеленского. Вечером 16 ноября он заявил, что от иностранных коллег получает сигналы о желании России провести переговоры.

«Я получал сигналы от лидеров государств, которые говорят: нам кажется, Путин хочет прямых переговоров. И я сказал: мы предложим публичную форму», — сказал Зеленский, отметив, что не хочет закулисного общения с российской стороной. До этого глава государства назвал главные условия для возобновления российско-украинских переговоров: «восстановление территориальной целостности Украины, уважение к уставу ООН, возмещение всех убытков, наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится».

Дмитрий Песков, комментируя заявления Зеленского о публичности переговорного процесса, отметил, что подобные предложения демонстрируют нежелание Киева к урегулированию конфликта. Спикер добавил, что в такой ситуации специальная военная операция продолжается.

Он также подчеркнул, что Москва придерживается прежней точки зрения: цели России могут быть достигнуты либо спецоперацией, либо переговорами.

«Мы открыты тому и другому. Цели были еще в марте доведены до украинской стороны. Был согласован текст документа, был согласован переговорщиками обеих делегаций. Позиция нашего президента понятна и известна. Мы исходим из факта кодификации невозможности переговоров с российской стороной», — сказал Песков.

Кроме того, он опроверг появляющиеся в западных СМИ сообщения о том, что продолжение СВО замедлится из-за погоды. «Зима не затормозит операцию», — подчеркнул спикер. Удары по объектам украинской инфраструктуры, которые продолжились 17 ноября, по словам Пескова, связаны с тем, что все цели прямо или косвенно имеют отношение к военному потенциалу страны.

О членах СПЧ и паралимпийцах

Ротацию членов президентского Совета по правам человека в Кремле объяснили меняющимися обстоятельствами.

«В новых обстоятельствах другие лица становятся лидерами общественного мнения, другие лица могут лучшим образом представлять граждан общества», — пояснил Песков.

До этого Владимир Путин подписал указ, согласно которому из СПЧ исключаются журналисты Николай Сванидзе, Екатерина Винокурова, Иван Засурский и другие. На их место глава государства назначил руководителя регионального исполкома «Народный фронта» Подмосковья Юлию Белехову, сопредседателя Всероссийского союза общественных объединений пациентов Яна Власова, а также военкора «Комсомольской правды» Александра Коца.

Коц в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, что хоть и был осведомлен о готовящемся включении в состав СПЧ, но пока не знает об обязанностях, которые на него возложат.

«Конкретику со мной пока никто не обсуждал, но я могу предположить, что она будет связана как раз с СВО. Проблем в области соблюдения прав человека в погонах много, я этими проблемами, по мере сил, непублично и так занимаюсь. Если этот статус добавит инструментов в этой работе, буду только рад», — сообщил журналист.

Дмитрий Песков также не оставил без внимания тему исключения российских паралимпийцев из Международного параолимпийского комитета. В Кремле подчеркнули, что будут делать все возможное для поддержки спортсменов.

«Будем смотреть, какие меры будут более эффективны. Все, что может быть сделано и сверх того, будет сделано. Защита прав и интересов наших паралимпийцев и олимпийцев — один из приоритетов нашего государства», — сказал пресс-секретарь президента.

О зерновой сделке и бицепсах

Представитель Кремля отметил, что заявления министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова и президента Зеленского о продлении зерновой сделки на 120 дней вовсе не означают бессрочность этих договоренностей.

«О бессрочном продлении речи не шло», — сказал Песков, добавив, что Россия получила заверения ООН, что работа по экспорту ее товаров, в том числе удобрений, будет финализирована.

В конце брифинга пресс-секретарь обратил внимание на инцидент с оператором «Первого канала» Юрием Шолмовым и американским президентом Джо Байденом, произошедший 16 ноября во время саммита G20 на Бали. Тогда хозяин Белого дома отметил физическую подготовку стоявшего рядом журналиста. Байден сказал, что «бицепсы этого парня меня просто пугают» и выразил надежду, что они «в одной команде».

«Очень хорошая зарисовка, хороший эпизод, который с положительной стороны характеризует и оператора, и «Первый канал», и Россию, и самого Байдена, который обратил на это внимание», — резюмировал Песков.