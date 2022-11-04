Осужденные по тяжким статьям смогут пойти на фронт. Но не все

На военную службу в рамках мобилизации теперь могут быть призваны граждане, имеющие неснятую или непогашенную судимость за ряд тяжких преступлений — соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин. Еще одна новая норма устанавливает порядок прохождения альтернативной гражданской службы в период мобилизации. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Об осужденных

В пятницу, 4 ноября, президент РФ Владимир Путин подписал ряд законов, касающихся мобилизации. Согласно одному из них, на военную службу могут быть призваны граждане, имеющие неснятую или непогашенную судимость за ряд тяжких преступлений.

Тем же законом определены исключения, когда призыв на военную службу граждан с непогашенной судимостью невозможен.

Как следует из документа, теперь п. 4 ст. 17 ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ» излагается в новой редакции. Уточняется, что призыву на военную службу по мобилизации не подлежат граждане, «имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение лишь определенного ряда преступлений вышеуказанной категории». В частности, это относится к лицам, имеющим неснятую и непогашенную судимость за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, совершение теракта, захват заложников, организацию незаконного вооруженного формирования, угон воздушного, водного или железнодорожного транспорта.

Кроме того, мобилизации не будут подлежать лица с непогашенной судимостью за незаконное обращение с ядерными материалами и радиоактивными веществами, за их хищение или вымогательство. Норма не распространится и на такие преступления, как госизмена, шпионаж, посягательство на жизнь государственного деятеля, насильственный захват власти, вооруженный мятеж, публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, возбуждение ненависти либо вражды, а также унижение человеческого достоинства.

Нельзя будет мобилизовать граждан с непогашенной и неснятой судимостью за нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой, передает ТАСС.

Об альтернативной службе

Еще один подписанный главой государства закон устанавливает порядок прохождения альтернативной гражданской службы (АГС) в период мобилизации:

Лица, проходящие АГС в организациях ВС РФ, других войск, воинских формирований и органов в качестве гражданского персонала, при объявлении мобилизации продолжают проходить такую службу в указанных организациях, следует из документа.

При этом граждане, проходящие АГС в организациях, подведомственных органам исполнительной власти или органам местного самоуправления, в период мобилизации могут быть направлены для прохождения такой службы на должностях гражданского персонала ВС РФ, других войск, воинских формирований, органов и специальных формирований. Уточняется, что закон вступит силу по истечении 10 календарных дней с момента его опубликования.

О добровольцах

Также подписан закон о статусе добровольческих формирований, содействующих ВС РФ, и их участников. В частности, на таких граждан теперь распространяется статус военнослужащих по контракту.

По словам начальника второго управления Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Александра Туляганова, более 15 тыс. человек стали добровольцами с начала специальной военной операции на Украине.

Туляганов отмечал, что действие закона не распространяется на частные военные компании.

Согласно новым нормам законодательства, для выполнения отдельных задач в области обороны могут привлекаться добровольческие формирования. Они могут быть задействованы в период мобилизации, военного положения, в военное время, при возникновении вооруженных конфликтов, при проведении контртеррористических операций, а также при использовании ВС РФ за пределами территории страны.

О стаже

Еще один закон, подписанный в пятницу, включает период службы по призыву в трудовой стаж для досрочного выхода на пенсию.

По словам зампреда комитета Совфеда по социальной политике Елены Бибиковой, эта норма устраняет неравенство в пенсионных правах между служившими по призыву и теми, кто не служил и «имел возможность вместо прохождения военной службы заниматься трудовой деятельностью».

Как добавила сенатор, периоды участия в специальной военной операции будут засчитываться в страховой стаж для назначения страховой пенсии в двойном размере. Она поясняла, что при определении размеров пенсии индивидуальный пенсионный коэффициент также удваивается.