Осужденных могут освободить от наказания в обмен на участие в боевых действиях

Военнослужащим и гражданским лицам, осужденным за преступления небольшой или средней тяжести, могут предоставить отсрочку либо полное освобождение от наказания — в тех случаях, когда они захотят принять участие в боевых действиях. Соответствующий законопроект разработали в Совете Федерации. Сенаторы предусмотрели ряд исключений. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В Совете Федерации разработали законопроект, предусматривающий возможность участвовать в боевых действиях осужденным — как для военных, так и для гражданских лиц. Они могут быть освобождены от наказания, если «проявят мужество и героизм на военной службе», следует из текста документа. Об этом в четверг, 13 октября, сообщает ТАСС.

«Закон актуален, поскольку отвечает интересам безопасности страны и принципам гуманизации уголовного законодательства.

В частности, законопроектом предусматривается дополнение УК РФ статьей 82.2, предусматривающей возможность предоставления в военное время, в период мобилизации, военного положения или вооруженного конфликта определенным категориям осужденных отсрочки исполнения наказания в связи с направлением их для участия в боевых действиях», — отмечается в пояснительной записке.

Один из авторов документа, сенатор от Крыма Ольга Ковитиди заявила, что законопроект разработан «на основании обращений граждан и с учетом мнения профессионального и экспертного сообщества».

Отсрочка или полное освобождение от наказания

Предполагается, что суд может предоставить отсрочку от реального отбывания наказания — «до фактического окончания боевых действий» — военнослужащим, которым назначено наказание в виде ареста, содержания в дисциплинарной воинской части или лишения свободы на срок до пяти лет, если они выразили желание участвовать в боевых действиях.

«Если осужденный проявит мужество и героизм при исполнении воинского долга, добросовестное отношение к исполнению обязанностей военной службы и тем самым докажет свое исправление, то по представлению командования суд может освободить его от отбывания наказания или оставшейся части наказания, сняв судимость либо заменив оставшуюся часть наказания более мягким видом наказания», — уточнила Ковитиди.

Также возможность предоставления отсрочки либо полного освобождения от наказания может быть предоставлена гражданским лицам, впервые осужденным за преступления небольшой или средней тяжести, выразившим желание принять участие в боевых действиях.

При этом отсрочка исполнения наказания в виде лишения свободы для военнослужащих возможна только при вынесении приговора, то есть до фактического их направления в места отбывания наказания.

«В остальных случаях военнослужащие, уже осужденные к лишению свободы за преступления небольшой и средней тяжести, отбывающие наказания в местах лишения свободы, подлежат увольнению с военной службы, теряют статус военнослужащего и могут претендовать на предоставление отсрочки либо полного освобождения от наказания в том же порядке, что и остальные гражданские лица», — пояснила сенатор.

В каждом конкретном случае судом будут учитываться характеристика личности осужденного, его состояние здоровья, военно-учетная специальность и уровень профессиональной подготовки, а также мнение органов военного управления о целесообразности его использования в боевых действиях.

Полное освобождение от наказания осужденных, принявших участие в боевых действиях, будет осуществляться по решению суда, на основании ходатайства военного командования и заключения прокурора, следует из текста.

Если после предоставления отсрочки осужденный откажется от участия в боевых действиях, будет «ненадлежащим образом» исполнять обязанности военной службы или уклоняться от ее прохождения, то суд рассмотрит вопрос об отмене отсрочки и отправке в исправительное учреждение в соответствии с ранее вынесенным приговором.

По словам Ковитиди, законопроект устраняет пробел в законодательном регулировании в том, что гражданские лица, отбывающие наказание в виде обязательных, исправительных или принудительных работ, а также приговоренные к ограничению свободы, «по сути пользуются отсрочкой от призыва на военную службу по мобилизации».

В таких случаях суд может принять решение об отсрочке исполнения наказания для этой категории осужденных до окончания мобилизации. При этом судебное решение будет приниматься по представлению военного комиссара субъекта РФ «о целесообразности призыва на военную службу по мобилизации и направления для участия в боевых действиях», ходатайство самого осужденного не предусматривается.

В то же время диспозиция предлагаемой статьи УК не будет распространяться на лиц, осужденных за совершение преступлений, предусматривающих ответственность за призывы или участие в массовых беспорядках, нарушения правил проведения митингов, публичных действиях по дискредитации ВС РФ, распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ, пропаганду нацистской символики, призывы к санкциям против России.

Законопроект выходит на финальную стадию и после заключительных согласований будет внесен в Госдуму, сообщила Ковитиди в беседе с «Газетой.Ru».